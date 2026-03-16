Mağusa’da olumsuz hava koşullarının yol açtığı sorunlara belediye müdahale etti

Gazimağusa Belediyesi, bölgede hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşullarının yol açtığı sorunların, Kaymakamlık koordinasyonunda belediye ekiplerinin müdahalesiyle giderildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde bazı altyapı ve çevre unsurlarında hasar meydana geldiği kaydedildi.

Trafik ışıklarında meydana gelen arıza ile 15 Ağustos Bulvarı’ndaki çember ve TIR Parkı’nda devrilen aydınlatma direklerine müdahale edilerek gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca kuvvetli rüzgâr nedeniyle yollara devrilen ağaç dalları belediye ekiplerince temizlenerek yolların güvenli şekilde kullanıma açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yoğun yağışlar nedeniyle bazı noktalarda oluşan su birikintilerine Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi ekiplerinin müdahale ederek suyun tahliyesini sağladığı kaydedildi.