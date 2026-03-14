“Ağrotur üssüne yapılan saldırı ‘sahte bayrak operasyonu’ olabilir”

İran’ın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi Alireza Salarian, “Kıbrıs, Türkiye, Azerbaycan ve Umman İran’ın hedefi değil” dedi. Salarian, Ağrotur üssüne gerçekleştirilen saldırının Hizbullah’tan gelmiş "bir sahte bayrak saldırısı" olabileceğini belirtti.

Politis, Salarian ile yaptığı özel söyleşiyi, “Kıbrıs ve Üsler Hedefimiz Değil… Lefkoşa’daki İran Büyükelçisi Tehdit Altında Olmadığımızı Açıkça Ortaya Koyuyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre, Salarian, İran’a yönelik saldırılara katılmadıkları sürece Kıbrıs’taki egemen İngiliz askeri üslerinin de İran’ın hedefi olmadığını söyledi. 2025’teki ABD’nin de katıldığı saldırılarda İngiliz üslerinin kullanıldığına dair ellerinde kayda değer bilgi olduğunu söyleyen Salarian, “Ancak bu defa elimizde böyle bir bilgi yok” dedi.

Salarian, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin savaşa doğrudan ya da dolaylı hiçbir dahili olmadığını bildiklerini dile getirerek, “İngiliz askeri üsleri de hükümetinize ait değil ve hükümetinizin üsler üzerinde hiçbir otoritesi olmadığını biliyoruz. Yine, Kıbrıs’taki halkın bu askeri üslerin Kıbrıs’ta bulunuyor olmasından memnun olmadığını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Salarian, Ağrotur üssüne gerçekleştirilen saldırının Hizbullah’tan gelmiş "bir sahte bayrak saldırısı" olabileceğine işaret ederek, Hizbullah’ın Tahran’ın dahili olmadan kendi başına karar veren bir örgüt olduğunu söyledi.