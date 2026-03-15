Güneyde, hayvan itlafları durdurmak isteyen besiciler etten duvar ördü

Şap hastalığı tespit edilen çiftliklerde semptom göstermeyen hayvanların itlaf edilmemesini talep eden ancak Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi ve Brüksel'den “hayır” cevabı alan Kıbrıslı Rum hayvan besicileri yargı yoluna başvuruyor.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre hayvan (küçükbaş, büyükbaş hayvan ve domuz) besicileri dünkü olaylı toplantının ardından yürütmeye salıya kadar süre tanınan yeni bir muhtıra gönderdi.

Hayvan besicileri, itlaflara karşı ara emri almak için toplu başvuru yapma uyarısında da bulundu.

Gerilimin sokaklara da taştığı Kıbrıs Cumhuriyeti genelindeki hayvan besicileri Oroklini ve Aradip’te toplanarak Veteriner Dairesi görevlilerinin itlaf için çiftliklere girişini engellemek için etten duvar ördü.

Hayvancılar “ulusal ürün olan hellimin varlığını tehdit eden yeni bir tıraşlama olduğu” gerekçesiyle toplu itlaflara karşı çıktı.

Hayvan besicilerinin dün öğlen yaptığı basına kapalı toplantıda bundan sonra atılacak adımlar da kararlaştırıldı.

Buna göre, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimine bazı soruları cevaplaması için salı gününe kadar süre tanındı ayrıca salı günkü planlı toplantının gündemi değiştirilerek şap hastalığının ele alınması, toplantıya Maliye ve Tarım bakanlarının da çağrılması kararları alındı.

Hayvan besicileri toplu itlaf kararına karşı ara emri almak üzere toplu dava başvurusu yapmaya da karar verdi.