“Sivil ölüm sürecine sokuldum”

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, seferberlik çağrılarına gitmediği gerekçesiyle hakkında yeni bir dava dosyalandığını açıkladı. Karapaşaoğlu, Aralık 2025’teki seferberlik çağrısına katılmadığı için polis tarafından kendisine yeni bir dava daha tebliğ edildiğini duyurdu.

Karapaşaoğlu, 2025 yılı içerisinde haziran ve aralık aylarında iki kez ordu tarafından seferberliğe çağrıldığını, emre itaat etmediği gerekçesiyle her iki çağrı için de hakkında dava açıldığını belirtti.

Ağustos 2025’te 40 yaşını doldurduğunu hatırlatan Karapaşaoğlu, normal koşullarda 40 yaşına kadar seferberliğe çağrılabildiklerini, buna rağmen aralık ayında yeniden çağrılmasının ardından bilgi almak için Asal Şubesi’ne başvurduğunu ifade etti.

Karapaşaoğlu, burada kendisine verilen yanıtta, yasal olarak 48 yaşına kadar seferberliğe çağrılabileceğinin ve daha önce katılmadığı seferberlikler nedeniyle bu çağrıların sürdürülebileceğinin söylendiğini aktardı.

Daha önce 2019 yılında Lefkoşa Cezaevi’nde, 2024 yılında ise Mia Milia (Haspolat) Cezaevi’nde vicdani reddi nedeniyle hapis yattığını hatırlatan Karapaşaoğlu, hapis cezasını çekmiş olmasının seferberlik yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığının kendisine ifade edildiğini kaydetti.

Karapaşaoğlu, yetkililerin seferberliğe katılmadığı sürece kendisini yeniden çağırabileceklerini ve her seferinde hakkında dava açılabileceğini söyledi.

Bu durumun Türkiye’de “sivil ölüm” olarak adlandırılan bir sürece benzediğini savunan Karapaşaoğlu, devletin kişiyi sürekli yargı ve ceza tehdidi altında bıraktığını ifade etti.

2013 yılında vicdani reddini açıkladığını belirten Karapaşaoğlu, o tarihten bu yana seferberlik çağrılarına gitmediğini, defalarca yargılandığını ve hapis cezası aldığını söyledi.

Karapaşaoğlu açıklamasında, vicdani reddini “sömürgeci politikalara karşı dekolonyal bir sivil itaatsizlik eylemi” olarak tanımladı.