Küçük Nefes’e nefes olalım

Yıllardır böbrek ve mesane hastalığıyla boğuşan minik Nefes için sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyasına sizde destek olmak istiyorsanız “NEFES” yazıp 5668’e mesaj atarak, Nefes’in tedavi masraflarına 50 TL’lik bağış ile destek olabilirsiniz.

Aynı zamanda minik Nefes’e yardımcı olabilmek için HALK BANKASI’nda açılan hesaba TR94 0001 2009 8980 0001 0231 92 numaralı IBAN üzerinden de Hesap Adı: HATİCE BİRİNCİ adına bağışta bulunabilirsiniz.