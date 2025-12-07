Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, geride kalan haftanın hem iç gündem hem de diplomasi trafiği açısından oldukça yoğun geçtiğini açıkladı. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi, İsveç Büyükelçisi ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile önemli temaslar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Strazburg’da düzenlenen ve Taşınmaz Mal Komisyonu ile genel mülkiyet konularının ele alındığı Delegeler Komitesi toplantısının da tamamlandığını hatırlatan Erhürman, yeni haftanın daha da yoğun geçeceğini belirtti.

Uzun bir durgunluk döneminin ardından diplomatik hareketliliğin arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, dünya ve bölgedeki hassas koşullar nedeniyle temkinli ve tedbirli bir şekilde ilerlediklerini vurguladı.

“Küçük de olsa doğru adımlarla başlamak çok önemli. Hataya yer yok” diyen Erhürman, atılan her adımın kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edileceğini ifade etti.

Erhürman, süreci “soğukkanlılık, sabır, sebat ve kararlılıkla hep birlikte yürüyeceğiz” sözleriyle değerlendirdi.