KTTO’dan öğrenci ve öğretmenlere yönelik “Meme Kanseri Farkındalık Seminerleri”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik “Meme Kanseri Farkındalık Seminerleri” düzenlendiğini bildirdi.

KTTO Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamaya göre seminerlerde, KTTO Yönetim Kurulu Eğitim Sorumlusu ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Sinem Şığıt İkiz, meme kanserinin erken teşhisi, kanserden korunma, tanı süreci ile ilgili bilgilendirme yaparak, erken tanının önemine vurgu yaptı.