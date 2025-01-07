KTTO: “Fon artışları derhal geri alınmalı”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ithalatta alınan fonların artırılmasını eleştirerek, fon artışlarının derhal geri alınmasını istedi. KTTO, hükümetin piyasayı ucuzlatacak ve Kıbrıs Türk çarşısının rekabet gücünü artıracak önlemleri gündemine almadığını savundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan oda, ithalatta alınan bir vergi olarak gündemde tutulan Fiyat İstikrar Fonu (FİF) uygulamasının miktar ve oranlarının 30 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle artırıldığını ve eklenen yeni maddelerle uygulamanın kapsamının genişletildiğine işaret etti.

Açıklamada, peynir, bal, et ürünleri, patates, içme suyu, temizlik malzemesi gibi temel tüketim ürünleri dahil bir çok üründe yapılan fon artışlarının ve bazı ürünlerin fon kapsamına alınmasının kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ithalatta alınan fonların gerçekte bir maliyet unsuru olduğunu ve piyasaya sürülen malların fiyatını doğrudan etkilediğini yıllardan beri anlatmaya çalışmakta olduğunun belirtildiği açıklamada, hükümetin yeni ürünler ekleyerek ve miktarlarını artırarak uygulamaya koyduğu yeni FİF oranlarının KKTC piyasasındaki pahalılığın devam etmesine ve rekabet gücünün biraz daha azalmasına neden olacağı ileri sürüldü.

“Hükümetin ne yaptığını anlamak giderek zorlaşmaktadır”

Açıklamada, “Buna göre, ticaretin güneye kayması ve yurttaşların yaşadığı geçim zorluklarının artarak devam etmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak hayatımızı etkilemeye devam edecektir.” denildi.

Hükümetin ne yaptığını anlamanın giderek zorlaştığının belirtildiği açıklama, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülürken, fiyat istikrar fonu ve diğer harç ve vergi kalemlerinin de enflasyonun üzerinde oranlarla artırılması öngörülmekte olduğunu ve bu durumda yurttaşların ve özel sektörün üzerindeki vergi yükünün artırılmasının hedeflendiğini belirterek, çeşitli zorluklar yaşamakta olan hane halkı ile işletmelerin vergi yükünün artırılmasının kabul edilemez olacağını ifade etmiştik. Maalesef bu söylediklerimiz hükümetimiz tarafından dikkate alınmamıştır. Hükümetin yerel gelirlerin artırılarak 2025 yılı bütçesindeki açıkların kapatılmasını amaçladığı düşünülüyor olsa bile daralan ekonomik faaliyetlerin buna olanak vermeyeceği çok açıktır. Bu türden uygulamalar, işletmelere ve çalışanlarına olduğu kadar kamu maliyesine de zarar vermekten başka bir işe yaramayacaktır. 30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan fiyat istikrar fonu artışları derhal geri alınarak, halkın alım gücünü artıracak, işletmelerin maliyetlerini düşürecek önlemler hayata geçirmelidir.”