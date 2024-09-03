Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi.

KTTO 61. dönem Oda Meclisi, dün ilk toplantısını yaparak Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini belirledi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, başkanlığına yeniden seçilen Turgay Deniz’in, kendisini göreve getiren KTTO Meclisi üyelerine teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, KTTO Meclisinin yaptığı toplantıyla Başkan Vekillerinin Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu; Yönetim Kurulu Üyelerinin ise Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu ve Yüksel Akay olarak belirlediği kaydedildi.