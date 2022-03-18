‘KTTO Anı Ormanı’ projesi fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Anı Ormanı projesi fidan dikimi etkinliği Girne – Güzelyurt Anayolu üzerinde Tepebaşı bölgesinde Oda Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu üyeleri ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Deniz yaptığı konuşmasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak iş dünyasına sağlamış oldukları desteklerin yanı sıra temiz çevre ve doğal hayatın desteklenmesi kapsamında sosyal sorumluluk projelerine de her zaman destek verdiklerini belirtti.

Oda Başkanı Turgay Deniz sözlerine şöyle devam etti: ‘Akdeniz kuşağı ikliminde yer alan ülkemizde, insan orman ilişkisinin etkisiyle her yıl orman yangınları meydana gelmekte, orman alanlarının yok olmasına neden olmaktadır. Bilindiği üzere 2020 yılının Mayıs ayında Tepebaşı bölgesinden başlayarak Kalkanlı bölgesine kadar büyük bir alan çıkan yangın sebebi ile harap olmuş bir çok ağaç telef olmuştur. Uzun süren çabalar sonucu yangınlar söndürülmüş ve kontrol altına alınmıştı. Yangınların söndürülmesinin ardından yapılması gereken ilk ve en önemli şey yanmış araziyi kontrol altına alıp, koruyup, gözlemlemektir. Ayrıca, fidanların dikilmesi, ağaçların büyütülmesi ve bakımı için hepimize görev düştüğünü düşünüyorum. Bu sebeple özellikle Tepebaşı bölgesinin ağaçlandırılması çok büyük önem arz etmektedir. Bugün burada KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Odamıza KTTO Anı Ormanı olarak tahsis edilen Tepebaşı Bölgesinde ‘’Her üyeye bir fidan’’ kampanyamız kapsamında fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Anı Ormanımıza 2250 Kızılçam, 750 Ilgın, 500 Harup, 250 Akasya, 1000 Zakkum, 100 Adaçayı, 50 Badem ve 100 Mavi Servi fidanı dikilmiş olacaktır. Doğal ortamda yaşayan tüm canlıların ve ormanlarımızın sürdürülebilir bir yapıda gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşen sorumluluk bilinci ile her türlü sosyal sorumluluk projesini yerine getireceğimizi belirtir, bu projede katkılarından ötürü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığımıza teşekkürlerimizi iletirim.’ Deniz, KTTO Anı Ormanının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yaptığı konuşmasında, KTTO Başkanı Turgay Deniz’e göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

İki yıl önce Tepebaşı’nda çıkan yangından dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Oğuz, ‘İnsanoğlunun doğaya zarar verdiğini ama yine koruyup kollayacak olan, ekecek, büyütecek olan insanlarımızdır’ dedi.

Oğuz, ‘Bu nedenle fidan ekimi kadar toplumumuzun eğitilmesi, bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Biz bu amaçla hem bu dikilen fidanların korunması ile görevliyiz hem de yeni fidanlar ekmekle görevliyiz. Burada yaklaşık bin hektarlık bir alan yandı ve zarar gördü. Ülkemizdeki bir çok sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluş, iş insanlarımız, çıkan yangın sonrası bu bölgeye yeniden hayat vermek için büyük hassasiyet gösterip talepte bulundular. Bizim de görevli Bakanlık olarak bu yapılan çabaya destek çıkmak, korumak görevimizidir. Bu yıl 130 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek olsa da bizim hedefimiz 1 milyon fidan dikmektir. Amacımız da bu ürettiğimiz fidanları gelecek yıl içerisinde toprakla kavuşturmaktır. Ülkedeki orman varlığını arttırmaktır. Çünkü orman hayat, orman nefestir. Bunun bilinci içerisindeyiz.’ dedi.