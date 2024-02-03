KTTB : “Biyolojik ilaçlama yapılmaması ciddi ve geri dönülmez zararlar vermeye başladı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), hükümeti çam kese böceğine karşı havadan mikrobiyal ilaçlama için gereken kaynağı ayırmaya çağırdı. Konuyla ilgili KTTB’den yapılan açıklamada, çam kese böceğinin ekoloji ve halk sağlığı bakımından yarattığı risklere dikkat çekildi ve Orman Dairesi konu hakkında daha etkili bir mücadele programı uygulamaya çağırıldı.

“Çevre Platformu üyesi de olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, çevre sağlığı ve ekolojik sürdürülebilirliğin, halk sağlığının temel bir unsuru olduğu anlayışıyla yıllardır çalışmalar yapmakta ve hassasiyetlerimizi kamuoyu ile de paylaşmaktayız” denilen açıklamada çam kese böceği zararlısının son yıllarda ormanlara verdiği zararların had safhaya ulaştığı kaydedildi.

“Çam kese böceği yalnızca ormanlarımız için değil insan ve hayvan sağlığı için de risk oluşturan bir böcektir” denilen açıklamada konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

“Tırtılların tüylerinde bulunan alerjenler özellikle hassas ve alerjik bünyeli çocuk ve erişkinlerde ve evcil hayvanlarda ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir. O yüzden bu zararlıyla mücadeleyi elzem olarak görüyoruz. Tüm halkımızı kendilerini, çocuklarını ve evcil hayvanlarını korumak için bilinçli olmaya davet ediyoruz. Okullar, parklar vb. meskûn alanlarda bulunan çam ağaçlarına sirayet eden çam kese böcekleri özellikle rüzgârlı havalarda yayılarak ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir”

“2016 – 2020 yılları arasında yapılan havadan biyolojik ilaçlama zararı geriletmişti”

2016 – 2020 yılları arasında beş yıl süreyle, farklı hükümetler ve tarım bakanlarının, havadan biyolojik ilaçlama dâhil yaptığı entegre mücadelelerle o dönemde kısmi alanlara yayılmış olan çam kese böceğinin verdiği zararların büyük oranda geriletildiği dile getirilen açıklama şöyle sürdü:

“Ancak 2020 yılından sonraki yıllarda çam kese böceği ile entegre mücadele, bilimsel ve mantıki açıklaması olmadan sekteye uğratılmış ve havadan biyolojik-mikrobiyal ilaçlamaya ise de son verilmiştir. Havadan biyolojik mikrobiyal mücadelenin yerine yalnızca kuşlar ve avcı böcekler vasıtasıyla mücadele ve yerden yol kenarlarındaki çam ağaçlarının mikrobiyal ilaçlanması yöntemleri ikame edilmeye çalışılmıştır. Feromon tuzaklarının ise etkili bir şekilde kullanılmadığı bildirilmektedir. Başta orman mühendisleri olmak üzere uzmanların yerinde incelemeleri ve medya ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çam köse böceklerinin birçok alanlarda zarar eşiği diye bilinen sınırı aşmış olduğunu, geçmişten daha kötü olarak sadece sınırlı bölgelerdeki değil ülkemizin tüm ormanlık bölgelerindeki çamlara ve hatta yerleşim alanlardaki çam ağaçlarına dahi ciddi zararlar verdiğini gözlemlemekteyiz.

Başta orman mühendisleri olmak üzere uzmanların paylaştığı verilerle kamuoyunun da bilgisinde olduğu üzere, çam kese böceği ile entegre mücadelede önemli bir unsur olan kuşlarla zararlıya karşı mücadelede kuş yuvalarının yeterli miktar ve yaygınlıkta ormanlara yerleştirilemediği, ayrıca böcekler vasıtasıyla yapılan mücadelenin de yeterli aşamaya gelmediği ortaya çıkmıştır.”

“Biyolojik ilaçlama yapılmaması ciddi ve geri dönülmez zararlar vermeye başladı”

2021, 2022 ve 2023’te havadan biyolojik ilaçlama yapılmamasının, bugün tüm ülke çapında ormanlara ciddi ve geri dönülmez zararlar vermeye başladığı kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çam kese böceğinin çam ağaçlarında ardışık yıllarda görülmesinin sebep olduğu yıpratma ve diğer zararlıların ağaçların tamamen kurumasına yol açacak tahribatlara zemin hazırlaması, orman fakiri olan ülkemiz için kabul edilemez ekolojik bir felakettir. Bu yüzden geçmiş dönemde Orman Dairemiz tarafından başarıyla yürütülmüş havadan ilaçlama çalışmasından elde edilen tecrübeler ışığında yeni bir mücadele programının hayata geçirilmesini ümitle bekliyoruz. Bu konularda ciddi bir bilgi ve veri birikimine sahip olan Orman Dairesinin, kamuoyunu aydınlatacak bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmamış olması da bizleri endişelendirmektedir.

Tarım ve Maliye Bakanlıklarını, çam kese böceği ile entegre mücadelenin önemli bir unsuru olan zarar eşiğinin aşıldığı bölgelerde havadan mikrobiyal ilaçlama için gereken kaynağı, 2024 Mali Yılında ek bütçe çıkararak ayırmaya davet ediyoruz. Ciddi çevre ve halk sağlığı sorunlarına neden olan bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hükümeti çam kese böceği ile entegre mücadelede en önemli kurum olan Orman Dairesini, personel, teknik teçhizat ve bütçe olarak güçlendirmesini de talep ediyoruz.”