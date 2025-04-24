KTTB: “Aşıya ücretsiz erişim mümkündür; sağlık haktır, Sağlık Bakanlığı bu hakkı sağlamalı"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Kıbrıs’ın kuzeyinde aşıya erişimin, aşı takibi ve aşılama oranlarının belirlenmesi gibi halk sağlığı hizmetlerinde eksiklikler olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı’nı halk sağlığı adına daha şeffaf, daha bilimsel ve daha proaktif adımlar atmaya davet etti.

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan yaptığı açıklamada, aşıların halk sağlığının temel taşlarından birisi olduğunu, aşılar sayesinde birçok ölümcül hastalığın kontrol altına alındığı ve bazı hastalıkların ise tamamen ortadan kaldırıldığını belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1974’ten bu yana aşıyla 154 milyon hayat korunmuştur ve her yıl 3 milyon hayat aşıyla kurtarılmaktadır. Ancak ne yazık ki, Kıbrıs’ın kuzeyinde aşıya erişim, aşı takibi ve aşılama oranlarının belirlenmesi gibi halk sağlığı hizmetlerinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır.” dedi.

Ülkede online bir aşı takip sisteminin hala kurulamadığını ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Dalkan, “Bu eksiklik nedeniyle ülkedeki gerçek aşılama oranlarını bilmek ve risk altındaki kişilere ulaşmak mümkün değildir. Bu belirsizlik halk sağlığını tehdit etmektedir. Son dönemde görülen kızamık vakaları, aşı oranlarını bilmediğimiz için bizleri endişelendirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Dalkan mesajında, Türkiye’de artış gösterdiği bildirilen meningokok vakalarının, ülke için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Meningokok enfeksiyonu hızlı seyreden ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle meningokok aşılarının ulusal aşı takvimine ivedilikle eklenmesi ve ücretsiz erişiminin Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanması zorunludur.” dedi.

Rota virüsü aşısının da tüm gelişmiş ülkelerde rutin olarak uygulandığını açıklayan Dalkan, Rota virüsüne bağlı ishalin, küçük çocuklar için hayati tehlike oluşturabilecek kadar ağır seyredebildiğini ve çocuklar için bu aşının hâlâ rutin aşı programına dahil edilmemesinin bilimsel ve etik olarak kabul edilemez bir durum olduğunu işaret etti.

Dalkan, kanserle mücadelede HPV aşısının en etkili araçlardan biri olduğunu, aynı zamanda rahim ağzı, penis ve ağız kanserlerine karşı da koruyucu olduğunu kaydederek, aşının ülkede devlet eliyle ve ücretsiz olarak sunulmamasının halk sağlığı açısından büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

Dalkan: “Erişkin aşı takvimi kâğıt üzerinde kalmamalı”

Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan erişkin aşı takviminin kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğini de ifade eden Dalkan, “Bu takvim uygulamaya geçirilmeli ve erişkin nüfusa yönelik bağışıklama hizmetleri ivedilikle planlanmalı, ücretsiz erişim sağlanmalıdır.” dedi.

Dalkan mesajında, “Başta çocukluk çağı olmak üzere, yetişkin çağı aşıları, seyahat aşılarını programlayan, yapan, toplumda farkındalık çalışmalarını yürüten aşılama oranlarını takip eden, ulusal aşı programını hazırlayan, aşıyla önlenebilir hastalıklar birimi derhal kurulmalıdır. Aşı tereddütü konusunda bakanlığın herhangi bir çalışması yoktur.” İfadesini kullandı.

KTTB olarak, Sağlık Bakanlığı’nı halk sağlığı adına daha şeffaf, daha bilimsel ve daha proaktif adımlar atmaya davet ettiklerini vurgulayan Dalkan, “Aşı, bireysel değil toplumsal bir sorumluluktur ve lüks tüketim hiç değildir. Bu sorumluluğun ücretsiz şekilde yerine getirilmesi öncelikle devletin yükümlülüğüdür, çünkü bu ülkede sağlık anayasal bir haktır.” şeklinde belirtti.