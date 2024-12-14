KTTB 68. yıl etkinliğinde "Müzik Ruhun Gıdasıdır” konseri düzenlendi

Türk Sanat Müziği Topluluğu konseri beğeni topladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) 68. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türk Sanat Müziği (TSM) Topluluğu “Müzik Ruhun Gıdasıdır” konseri düzenlendi.

2019 yılında Dt. Hüseyin Bıçak’ın öncülüğünde kurulan ve Şef Fikret Şentürk’ün orkestra şefliğinde sanat yolculuğuna devam eden koro, konseri kayıt altına alarak geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayan Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’na (BRTK) ve sunucu Çilem Dağıstanlı’ya teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada, “Meslektaşlarımızın katkılarıyla topluma sanat, kültür ve sağlık alanlarında dokunmaya devam edecek, bu tür etkinliklerimizle birlik ve dayanışmamızı güçlendireceğiz… Bizlerle olan tüm misafirlerimize, bu keyifli geceyi bizimle paylaşan sanatseverlere ve gecenin kahramanı orkestra ve koro ekibimize çok teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.