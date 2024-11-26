KTSYD üyeleri de Lefkoşa Maratonu’nda koşacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 1 Aralık Pazar günü düzenlenecek 12. Ülker Lefkoşa Maratonu’nda yer alacağını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, KTSYD’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da maratona katılarak destek vereceği belirtilerek, maraton gelirinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacağı hatırlatıldı.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulu ve bazı dernek üyeleri, LTB yetkilisi Serkan Önet ile KTSYD merkezinde bir araya gelerek maraton için göğüs numarası aldı.

LTB yetkilisi Serkan Önet, KTSYD yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken, KTSYD başkanı Necati Özsoy da bu anlamlı, özel maratonun gerçekleşmesi için emek veren ve destek olan herkese teşekkür etti.