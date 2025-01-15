KTSO’da “Yapay Zeka ile Rekabetçi Sanayi: Stratejiler ve Uygulamalar” paneli düzenlenecek
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi iş birliğiyle “Yapay Zeka ile Rekabetçi Sanayi: Stratejiler ve Uygulamalar” başlıklı panel düzenleniyor.
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi iş birliğiyle “Yapay Zeka ile Rekabetçi Sanayi: Stratejiler ve Uygulamalar” başlıklı panel düzenleniyor.
Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, panel 22 Ocak Çarşamba günü Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak.
Yapay Zeka Derneği Başkanı ve Bib Yazılım Sanayi Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil'in unum yapacağı panel saat 10.00'da başlayacak.
Panelde, yapay zeka teknolojilerinin sanayi sektörüne kazandırdığı rekabet avantajları ve uygulama stratejileri ele alınacak.
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Etiketler : panel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası