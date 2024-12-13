KTSO: “Yeni geçiş kapıları açılmasını destekliyoruz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yeni geçiş kapılarının açılması isteğini ortaya koyarak, bu konudaki çabalara destek belirtti.

KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut geçiş kapılarında izdihama varan yoğunluk yaşandığı ve uzun araç kuyrukları oluştuğu belirtilerek, her iki taraftaki yetkili makamların “geçişlerin rahat ve hızlı yapılabilmesi için somut adımlar atılacağını” söylediği kaydedildi.

Mevcut geçiş noktalarının yetersiz olduğunun ve bunları iyileştirme çabalarının soruna çare olmayacağının belirtildiği açıklamada, yeni geçiş kapılarının açılmasının şart olduğu vurgulandı.

Geçiş kapılarının ekonomiye sağladığı katkılardan bahsedilen açıklamada, “Geçiş kapılarının ekonomik açısından hayati önem taşıdığını düşündüğümüzden yeni geçiş kapılarının açılmasını önemsiyoruz ve bu konuda devlet ve hükümet yetkililerinin atacağı adımları destekliyoruz. Alınacak bazı tedbirlerle Kıbrıs'ın kuzeyindeki piyasa yeniden Güney'den gelecek Kıbrıs'lı Rumlar ve turistler için cazibe merkezi olabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Geçiş noktalarının çoğaltılmasının Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki ticaretin artmasına katkı yapabileceğine ve ciddi ekonomik fayda sağlayabileceğine inanç belirtilen açıklamada, Yeşil Hat Tüzüğü ticareti için kullanılacak geçiş kapısına yetkin, eğitimli elemanlar istihdam edilebileceği ve daha profesyonel bir yapı sağlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Kıbrıs’ın her iki tarafında yeni geçiş kapılarının açılması konusu son günlerde yeniden gündemdedir, hatta medyada Birleşmiş Milletler'in de bu girişimlere inandığı ve desteklediği iddia edilmektedir. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak yeni geçiş kapılarının açılmasını istediğimizi ve bu konudaki çabalara destek verdiğimizi kamuoyuna bildiririz.” denildi.