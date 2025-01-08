KTSO: “İthal ürünlere getirilen fonun pahalılık yaratacağı iddiası gerçek dışıdır”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ithal ürünlere getirilen fon artışlarının ekonomik ve endüstriyel açıdan gerekli olduğunu belirterek, ithal ürünlere getirilen fonun pahalılık yaratacağı iddiasının da gerçek dışı olduğunu savundu.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2024’te Resmi Gazetede yayımlanan Fiyat İstikrar Fonu (FİF) artışlarının yeterli olmamakla birlikte yerinde ve doğru bir karar olduğu ifade edildi.

“İthal ürünlere getirilen fon artışlarının pahalılığa yol açacağı iddiaları gerçek dışıdır. Tam tersine fon artışları tüketici fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.” denilen açıklamada, söz konusu etkinin hem kısa hem de uzun vadede piyasada fiyatların dengeye oturmasını, enflasyonist baskının azalmasını ve pahalılığın düşmesini sağlayacağı belirtildi.

İthal ürünlere uygulanan fon artışlarının ekonominin temel taşları ve vazgeçilmezi olan yerli üretimi ve sanayiyi desteklemek açısından büyük önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, “Dünya ticaret arenasında ekonomik büyüklüklerine bakılmaksızın tüm ülkeler yerli sanayilerinin rekabet gücünü artırmak, ithalatı kontrol altına almak ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bazen yüzde 200’lere varan oranlarda gümrük vergisi ve fon gibi politika araçlarını kullanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

“İthal ürünlere getirilen fon artışları, tüketici fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratacak”

Özellikle ithalat kaynaklı dış ticaret açığı ve döviz çıkışı gibi makroekonomik dengesizliklerin giderilmesinde bu tür düzenlemelerin önemli bir rol oynadığına dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti:

“KKTC’nin toplam dış borç ve varlıklarındaki değişmeleri özetleyen Ödemeler Dengesi verilerine göre ihracat, eğitim ve turizm gibi sektörler, ödemeler dengesine pozitif etki yaparken ithalatın 2.849,65 milyon dolar olarak gerçekleşmesi sonucunda ödemeler dengesi açığı 2021 yılında 35,76 milyon dolardan 2023 yılında 760 milyon dolara yükselmiştir. Diğer ada ekonomilerinde yüzde 40’larda olan ihracatın ithalatı karşılama oranı Kuzey Kıbrıs’ta yüzde 6,2’dir. İthal ürünlere getirilen fon artışları, yerli sanayiyi desteklemek, dış ticaret açığını kontrol altına almak, ekonomik dengesizlikleri azaltmak ve uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için etkili bir politika aracıdır. Fon artışları, yerli üretimin maliyet ve fiyat rekabetçiliğini artırarak, yerli ürünlerin ithal ürünlerle daha eşit koşullarda rekabet etmesine olanak tanıyacaktır. Bu önlemler, yerli üretimin kapasite kullanım oranını artırarak istihdam yaratırken, teknolojik dönüşüm ve ihracat hedeflerine ulaşılması için de bir temel teşkil etmektedir. Fon artışlarıyla birlikte uygulanacak sanayi ve teşvik politikaları, Kıbrıs'ın kuzeyinin üretim ekonomisi vizyonuna uygun bir büyüme stratejisi oluşturacaktır.”

Bu düzenlemelerin yalnızca sanayi sektörüne değil, aynı zamanda tarım ve hizmet sektörü gibi diğer sektörlere de dolaylı faydalar sağlayacağının belirtildiği açıklamada, ithal ürünlere getirilen fon artışlarının tüketici fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratacağının kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

“İthal ürünlere uygulanan fon artışları, yerli üretimi ve sanayiyi desteklemek için kritik bir önlemdir”

“Fon artışlarının pahalılığa ‘yol açacağı’ şeklinde ortaya konan iddia, ekonomik aklın dışında olup bu etki hem kısa vadeli hem de uzun vadeli dinamikler çerçevesinde değerlendirildiğinde piyasada fiyatların dengeye oturmasına ve aksine enflasyonist baskıyı azaltarak pahalılığı azaltabilecek bir etki sağlayacaktır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, Kıbrıs'ın kuzeyinin imalat sanayisinin genelde düşük maliyetli ithal ürünlerin fiyat baskısı nedeniyle sorun yaşadığını ve gerçek kapasite kullanım oranını gerçekleştiremediği belirtildi.

Açıklamada, son yapılan FİF düzenlemelerinin piyasada pahalılık yaratmayacağı ve yerli üretim tesislerinin daha yüksek kapasiteyle çalışmasını sağlayarak üretim maliyetlerini düşürülmesini sağlayarak rekabet edebilirliğini artıracağı vurgulandı.

“Son yıllarda, ithal ürünlerin yerli sanayi üzerindeki baskısını gözlemlemekteyiz. Düşük maliyetli yüksek kârlı ithalat, özellikle sanayi üreticilerinin rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatmaktadır. Yerli üretim maliyetlerinin artışı, ithalatın yerli ürünlere kıyasla daha cazip hale gelmesine neden olmuş ve bu durum, Kıbrıs'ın kuzeyinin ekonomisinde dışa bağımlılığı artırmıştır.” denilen açıklamada, bu bağlamda ithal ürünlere uygulanan fon artışlarının ekonominin temel taşları olan yerli üretimi ve sanayiyi desteklemek için kritik bir önlem olduğu belirtildi.

Yerli üretimin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için bu tür politikaların kararlılıkla uygulanması gerektiğine değinilen açıklamada, bu süreçte tüm sanayi kuruluşlarının ve ilgili paydaşların, hükümetin bu tür politikalarını desteklemesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.