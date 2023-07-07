Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Ankara Sanayi Odası ile “Kardeş Oda İşbirliği Protokolü” imzaladı.

Sanayi Odasından verilen bilgiye göre, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ile beraberindeki yönetim kurulu ve profesyonellerden oluşan bir heyet, Ankara’da temas ve ziyaretlerde bulundu.

Heyette, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektör Yardımcısı Cumali Sabah da yer aldı. Heyete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu eşlik etti.

Ziyaretleri değerlendiren KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, ihracatın ithalatı karşılama oranının uzun yıllar ortalamasının yüzde 5 civarında seyrettiğini belirterek, “Bu bir kader olamaz. Mutlaka bu kısır döngüden Kıbrıs Türk sanayicisinin kurtulması gerekmektedir. İhracat odaklı ekonomi modeline geçiş yapmamız şarttır” diye konuştu.

Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk halkının ekonomik kurtuluş reçetesinin üretim, ihracat ve sadece ihracat odaklı agresif bir politika belirlemekle mümkün olabileceğini vurguladı.

Anıtkabir ziyareti

Oda heyeti Ankara’da ilk ziyaretini Anıtkabir’ e gerçekleştirdi. Ali Kamacıoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından, Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyeti Misak-ı Milli kulesine geçiş yaparken, Ali Kamacıoğlu Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kamacıoğlu anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak ilkelerinizden, eserlerinizden ve devrimlerinizde esinlenerek, “Her fabrika bir kaledir” fikriniz ışığında, ülkemizi ve üretimimizi temsilen huzurunuzdayız. Açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe sanayimiz ve ülkemiz için Kıbrıs Türkleri olarak hiç durmadan yürüyeceğiz. Üstün saygı ve hürmetlerimizle.”

KTSO heyeti daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile birlikte Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç’ı ziyaret etti.

ASO Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette ASO ile KTSO arasında “Kardeş Oda İşbirliği Protokolü” imzalandı.

İmzalanan protokole göre; her iki oda üyelerinin iş birliği yapmalarını teşvik edecek, ticari ilişkiler geliştirilecek, ortak projeler yürütülecek ve iki oda arasında ticaret ve yatırım konularında deneyim paylaşımı yapılacak.

Açıklamaya göre, ASO Başkanı Seyit Ardıç, gelişme ve büyümenin paylaşıldıkça arttığını belirterek, "Dünyada artık şehirlerden çok ülkeler yarışıyor. Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim ayrılmaz bir parçamız. Her zaman, samimiyet ve kardeşlik temelinde dayanışmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik olarak güçlenmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak iş birliklerine hazırız. Kardeş oda protokolü ile KTSO ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni iş fırsatlarına vesile olacaktır. Protokolün iki odaya ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, hedeflerinin KKTC'nin ihracatını artırmak olduğunu belirtti. Kıbrıs ekonomisinin büyük bir kısmının ticarete ve ithalata dayandığını belirten Kamacıoğlu, "Ülkemizin üretim yapabilen bir konuma gelmesi için organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. Bizim en önemli eksiğimiz tecrübe. Ankara Sanayi Odası ise bu tecrübeye fazlasıyla sahip ve biz de bu tecrübelerden faydalanarak ekonomimizin üretim ayağını da gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Heyet ASO ziyaretinin ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt ile görüştü. Toplantıda, KKTC ve Türkiye KOBİ’leri arasında geliştirilecek iş birliği alanları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Heyet aynı gün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü. KKTC Ekonomisi, KKTC - Türkiye iktisadı ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusu görüşme gündemini oluşturdu.

Heyet, KTSO’nun yine uzun yıllardır iyi ilişkiler içinde olduğu bir diğer oda olan Ankara Ticaret Odası’na (ATO) da bir ziyaret gerçekleştirdi. ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, ATO Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Toplantının ardından, KTSO heyetine Türkiye’nin ürettiği elektrikli araba TOGG 2022 tanıtımı gerçekleştirildi. Temasların ardından heyet bugün adaya döndü.