KTSAİ helva dağıttı: "Sadaka değil destek istiyoruz"

Turizm acenteleri Başbakanlık önünde eylem düzenleyerek hükümet eliyle öldürülen turizm sektörünün helvasını dağıttı.

Hükümetin turizm sektörünü öldürdüğünü savunan acenteciler, bu anlamda “Ölen ülke turizmi” için Başbakanlık önünde helva dağıttı.

Yoğun katılımla gerçekleşen eylemde Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada sektörün ayakta kalması için mücadele verildiği, ifade edilirken, "Sadaka değil destek istiyoruz" denildi.

Açılan pankartlarda "Sadaka değil destek istiyoruz", "Desteksiz çöküyoruz", "Açılmadan kapanan tek sektör", "İş, aş, adalet" ifadeleri yer aldı.

Basın açıklaması sonrası toplanan kalabalık temsili olarak sektörün öldüğünü belirterek helva dağıttı. Toplu taşımacılar da hala eylemde…

Öte yandan 12 gündür Başbakanlık önünde araçlı eylem yapan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin ise Başbakanlık önündeki eylemlerini hala sürdürdüğü görüldü.

Eylemciler, helva dağıtımı yapıldığı sırada lastik yakarak tepkilerini gösterdi.