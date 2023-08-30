KTÖS-KTOEÖS: “Öğrenci ve velilerimizin yanındayız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın saat 10.00’da Eğitim Bakanlığı önündeki eylemde öğrenci ve velilerin yanında olacağını bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayınlanan ortak açıklamada, yıllardır nitelikli, bilimsel, lâik, demokratik eğitim ve toplum yapısı için mücadele veren sendikaların yarın saat 10.00’da Eğitim Bakanlığı önünde velilerle birlikte olacağı belirtildi.

Açıklamada, “Sendikalarımız toplum mühendisliği hedefiyle eğitim yoluyla kültürel müdahale, din algısı dayatma ve hamlelerine karşı bir kez daha tepkisini, duruşunu, mücadelesini ortaya koyacaktır.” ifadelerine yer verildi.