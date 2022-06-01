KTÖS: “Çocuk haklarıyla ilgili bekleyen yasal düzenlemeler yapılmalı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocuk haklarıyla ilgili bekleyen yasal düzenlemelerin yapılması, mevcut durumun daha da kötüleşmesinin engellenmesi, sorunların tespit edilmesi ve tüm bunlara yönelik harekete geçilmesi için çağrıda bulundu.

KTÖS açıklamasında, pandemi, dünyadaki çatışmalar ve iklim krizi gibi olayların çocuklara etkilerine işaret edilerek, “Dünya hızla, önlenebilir çocuk ölümlerinin ve aşırı zayıf çocukların olduğu tehlikeli bir yer haline geliyor” denildi.

Çocuklar için güvenli bir ortam yaratmanın ve bunu teşvik etmenin herkesin sorumluluğu olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Buradan bir kez daha yasa yapıcılara ve Eğitim Bakanlığına, ülkemizde çocuk haklarıyla ilgili bekleyen yasal düzenlemelerin yapılması, mevcut durumun daha da kötüleşmesinin engellenmesi, sorunların tespit edilmesi ve tüm bunlara yönelik harekete geçilmesi için çağrıda bulunuyoruz. KTÖS, her zaman olduğu gibi, bu alanda yapılacak tüm çalışma ve girişimlere hem öncü hem de destek olacaktır” ifadelerine yer verildi.