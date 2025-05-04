KTÖS: “Bu baskıcı tutum, demokratik hakların gaspıdır ve hiçbir biçimde meşru değildir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, gösteri düzenleyenlere karşı polisin güç kullanmasını eleştirerek, Anayasa’nın ihlal edildiğini belirtti.

Maviş yaptığı açıklamada, yurttaşların, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız, toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının Anayasa’yla koruma altına alındığına işaret ederek, polisin de görevini demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, Anayasa ve yasalar çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Burak Maviş, “Bu baskıcı tutum, demokratik hakların gaspıdır ve hiçbir biçimde meşru değildir. Hiç kimse, hiçbir makam eleştirilemez değildir” dedi.

Bir siyasetçinin politikalarını ve kararlarını eleştirmenin, anayasal güvence altındaki bir hak olduğuna söyleyen Maviş, bu hakkı kullanan yurttaşlara karşı kolluk kuvvetlerinin şiddete başvurması, yalnızca hukuku değil, demokrasiyi ve toplumsal huzuru da yaraladığını kaydetti.

Açıklama şöyle:

Anayasamızın 32. maddesi açıkça belirtmektedir: “Yurttaşlar, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız, toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir.”

Aynı şekilde 118. madde, polisin görevini demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, temel hak ve özgürlüklere saygılı biçimde, Anayasa ve yasalar çerçevesinde yerine getirmesini zorunlu kılar.

Ancak vatandaşların gerçekleştirdiği barışçıl bir gösteriye karşı polisin başvurduğu orantısız, gerekçesiz ve gereksiz güç, açıkça anayasa ihlalidir.

Bu baskıcı tutum, demokratik hakların gaspıdır ve hiçbir biçimde meşru değildir.

Hiç kimse, hiçbir makam eleştirilemez değildir. Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan da eleştirilemez değildir.

Bu coğrafyada bir siyasetçinin politikalarını ve kararlarını eleştirmek, anayasal güvence altındaki bir haktır. Bu hakkı kullanan yurttaşlara karşı kolluk kuvvetlerinin şiddete başvurması, yalnızca hukuku değil, demokrasiyi ve toplumsal huzuru da yaralamaktadır.

Polisin görevi, yurttaşını susturmak değil; onun anayasal haklarını korumaktır.

Bugün yaşananlar, hukukun değil, keyfiyetin hüküm sürdüğünü ortaya koymuştur.

Bu ülkede, ne Anayasa askıya alınabilir, ne de bizler susturulabiliriz.

Adnan Yücel’in şiir gibi:

“Saraylar Saltanatlar Çöker / Kan Susar Bir Gün / Zulüm Biter / Menekşeler De Açılır Üstümüzde / Leylaklar Da Güler / Bugünlerden Geriye / Bir Yarına Gidenler Kalır / Bir De Yarınlar İçin Direnenler”