KTÖS 13 okulda, KTOEÖS tüm okullarda grevde

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) grev ve eylemlerine devam ediyor.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş dün yaptığı açıklamada, bugün 08.00 - 11.00 saatleri arasında Lefkoşa, Girne ve Mağusa bölgelerindeki toplamda 13 okulda grev yapacağını açıklamıştı.

KTÖS, saat 11.00'de Gönyeli İlkokulu önünde “Kalabalık Sınıflar Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” temalı basın toplantısı düzenleyecek.

KTÖS'ün greve gittiği okullar şöyle: Gönyeli İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Alasya İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu.

KTOEÖS tüm okullarda grevde

Orta eğitimde örgütlü Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ise bugün 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarda grev yapıyor.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sınavların gerçekleşmeyeceğini ve oluşacak olan kaosun sorumlusunun Eğitim Bakanlığı olduğunu belirterek, mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

EL-SEN'den destek

Öte yandan, bazı sendikalardan da hem KTÖS, hem de KTOEÖS'ün eylemlerine destek belirtiliyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) bu sabah yaptığı yazılı açıklamada her iki sendikanın da verdiği mücadeleye desteğini açıkladı.