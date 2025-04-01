KTOEÖS ve KTÖS, Disiplin Tüzüğü ile ilgili Başbakan’dan davet aldığını açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Disiplin Tüzüğü’nü görüşmek üzere Başbakan Ünal Üstel’den davet aldıklarını açıkladı.

Ortak açıklamada, “İki öğretmen sendikası olarak yarın saat 12.00’de Meclis’teki Mavi Salon’da Disiplin Tüzüğü gündemi ile ilgili, Başbakan tarafından yeniden davet aldığımızı kamuoyu ile paylaşırız.” denildi.