KTOEÖS, Başbakanlık ve Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Maliye Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın "öğretmenin grev haklarını çaldığını" belirtti.

Eylem ayrıca, yapılan haksızlıklara karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

KTOEÖS bugün Başbakanlık Bilgi Edinme, Değerlendirme Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde birer basın açıklaması yaparak “İşbirlikçi Hırsızlara Boyun Eğmeyeceğiz” yazılı pankart açtı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'na öğretmenlere yapılan kesintiler için hazırlanan dilekçeleri verdiklerini dile getirerek, öğretmene yapılan haksız saldırının yaklaşık bir yıl önce başladığını söyledi.

Öğretmenin verdiği mücadele kapsamında yapılan grevler sonucunda Maliye Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığının grev haklarını çaldığını öne süren Eylem, “Usulsüz, haksız, greve katılan, katılmayan raporlu olan veya saatlik kesinti olması gerekirken kesmesi gereken miktardan iki katı fazla keserek ben yaparım olur AKP zihniyetini hayata geçirerek haksız yere kesintiler yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Yapılan kesintiler konusunda hem hukuki hem de eylemsel mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Eylem, öğretmenler tarafından Maliye Bakanlığına yüzlerce dilekçe verilerek, kesintinin nedenleri ve kriterlerinin sorulduğunu fakat Maliye Bakanlığı’nın tek bir yazı yazarak bu konudaki muhatabın Eğitim Bakanı olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

Selma Eylem, öğretmen ve sendikalara saldırı nedenlerinin bir bir ortaya çıktığını belirterek, eğitim aracılığıyla gericileştirme yapılmaya çalışıldığını ve özellikle Kur'an kurslarının örgün eğitimin bir parçası haline getirilmeye çalışıldığını söyledi. Eylem, “Bizzat Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bu kurslar yasal hale getirilmeye çalışılıyor ve 18 yaşın altındaki çocuklarımız Kur'an kurslarına gönderiliyor.” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Yasası, Anayasa ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yok sayılarak suç işlendiğini dile getiren Eylem, Kur'an kurslarına izin verilen yazının bizzat Eğitim Bakanlığı’ndan çıktığını belirtti.

Eylem, çağdaş, laik ve bilimsel eğitimin bilimin savunucusu ve öğreticisi olan öğretmene ve sendikalara saldırının nedenlerinin ortaya çıktığını ifade ederek, öğretmen ve sendikaların dayatmalara karşı verdiği mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

"Eğitim Bakanlığı’nı yasa dışı kesintiler ve yasa dışı uygulamalar yaptığından dolayı Maliye Bakanlığı’nı da işbirlikçi olmasından dolayı" protesto ettiklerini dile getiren Eylem, her türlü haklarını hukuki yollarla arayacaklarını belirtti.

Gökçebel: "Eylül ayında okullar nasıl açılacak?"

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de konuşmasında, Eylül ayında okulların nasıl açacağını sordu.

Fakirleştirilen, alım gücü sıfırlanan ve günden güne fakirliğe itilen halkın özellikle kamu okulları ve sağlıktan beklentisinin artmakta olduğunu kaydeden Gökçebel, kamu okullarının güçlendirilmesi, bu okulların altyapısı güçlendirilerek öğretmen ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamu okullarına yatırım yapmadığını savunan Gökçebel, ayrıca öğretmen münhal ve istihdamların da doğru yapılmadığı görüşünü belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde tam güne geçeceğini söylediğini fakat münhallerin ihtiyacın yarısı kadar açılmaya çalışıldığını dile getiren Gökçebel, "dinselleştirilen ve içi boşaltılan eğitim sisteminde alınan talimatla laikliğin ve okulların eğitimin gelişmesine saldırı yapıldığını" öne sürdü.

Konuşmaların ardından sendika yetkilileri bakanlığın kapısına siyah çelek bıraktı.

Haber: Hurşide Baybora- Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)