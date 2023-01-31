“KTMMOB yasasında değişikliğe gerek olmadığını gece yarısı mı fark ettiniz?”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, vergi matrahları ve KTMMOB Yasası ile ilgili yasa önerisi konularında ÜstEl Hükümeti’nden izahat istedi, “Ciddiyetsizliğin dibine vurmak ne demektir, ‘hükümetiniz’ döneminde görmeye devam ediyor” dedi.

Tufan Erhürman, “Bu vergi matrahı meselesinde sevgili Devrim Barçın buradan konuşmuştu, ayın 24’ü, buradan yapılan konuşma üzerine Maliye Bakanı Alişan Şan bir cevap verdi, çalışmaların tamamlanmış olduğunu, bunun öğleden sonra net bir şekilde ortaya çıkacağını söyledi” hatırlatmasını yaptı.

Vergi matrahları… “Alişan Şan’ın ‘bitmiştir’ dediği matrahlar neden daha dün yayınlandı?”

“Bütün mesaimiz bu kürsüden söylediklerinizin hayata geçmemesiyle ilgili” diyen Erhürman, “Ayın 24’ünde her şey tamamdı. Ayın 31’i geldi, akşam nihayet Resmi Gazetede yayımlandı. Saat 2’de sendikalar başbakanlık önünde eylem yapmak zorunda kaldı. Saat 5’i 10 geçe yayınladığınız şeyin, 2’de yayınlayıp yayınlamayacağınız konusunda dedikodular, var sayımlar oluştu. Memlekette söylenmeyen şey kalmadı.

Türkiye’nin müdahale ettiği iddiasına kadar pek çok konu ortaya atıldı. Sizden tık çıkmadı” dedi.

Erhürman, “24‘ünde Alişan Şan’ın ‘bitmiştir’ dediği matrahların neden daha dün yayınlandığını hala daha açıklamadınız. Bugün bu kürsüden gerekçeleriyle birlikte açıklamanızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KTMMOB yasa önerisi… “Yasa değişikliğine gerek olmadığını gece yarısı mı fark ettiniz?”

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) ile ilgili yasaya ilişkin ÜstEl Hükümeti’ne mensup 3 vekilin önerisiyle ilgili konuşan Erhürman, “Dün gece yarısı bir açıklama yapıp, yasa değişikliğine gerek yok dediniz. Eğer gerek yoksa ciddi bir hükümet tüm bu olaylar yaşandıktan sonra gece yarısı 11’de mi fark eder? Neden bu noktaya geldiniz?” diye sordu.

Erhürman, “Normal şartlarda KTMMOB yasasında bir değişiklik yapılacaksa, bu öneriyi hükümetin tasarı şeklinde meclise getirmesi lazım. Getirmeden önce de KTMMOB ile görüşmesi gerekir. Partilerinize mensup 3 vekili neye göre seçtiniz onu da bilmiyoruz alandan gelmiyorlar. Onlar da geldiler verdiler ne alakaysa, şimdi de diyorsunuz ki yasa değişikliğine gerek yok. Arkadaşlar bu kadar ciddiyetsiz iş yapılması, bırakın başka hükümetleri, UBP dönemlerinde bile görülmedi. Bunu da anlatmanızı istiyoruz. Planınızı da duymak istiyoruz” şeklinde konuştu.