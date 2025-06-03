KTHES, Tıp-İş ve KTAMS yarın basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin sendikal mücadeleye yasaklayıcı tutum sergilediği gerekçesiyle yarın saat 10.30’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen üç sendika adına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerde son zamanlarda yaşanan sıkıntıların, hükümet tarafından getirilen grev yasakları nedeniyle daha da derinleştiğini belirtti.

Özgöçmen açıklamasında, “Bu yasakların ardından idarenin keyfi uygulamaları, mobbing, görevi kötüye kullanma ve çalışanlar üzerinde otoriter güç sergilenmesi, ayrıca keyfi görevlendirmelerle gözdağı verilmesi, sağlık alanının gidişatı için büyük bir endişeye neden olmaktadır.” dedi.

Sendikal mücadeleye yasaklayıcı tutumu kabul etmediklerini belirten Özgöçmen, durumu protesto etmek amacıyla yarın saat 10.30'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde ortak basın açıklaması yapılacağını kaydetti.