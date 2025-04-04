KTEZO'da Mehmet Ali Ardıç yeniden başkan seçildi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) 14. Olağan Genel Kurulu’nun ardından bir araya gelen Oda Meclisi; yeni Başkan, Yönetim ve Disiplin Kurullarını belirledi.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, dün akşam KTEZO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Mehmet Ali Ardıç 3 yıl için yeniden başkanlığa seçildi.

Toplantı, Erdoğan Ağdelen’in başkanlığında, Genel Koordinatör Hürrem Tulga’nın açılış konuşmasıyla başladı. Tulga, üç yıl için sorumluluk üstlenecek olan meslek grupları ve bölgelerin temsiliyeti ile oluşan oda meclisinin bu ülkenin can damarı ve geleceği olduğunu söyledi.

“Eksiğimiz yok, bütün meslek temsilcileri burada. Asıl meclis sizsiniz, biziz, kararları biz vereceğiz.” vurgusunu yapan Tulga, başarının yolunun dayanışmadan geçtiğini ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından, sırasıyla Başkan, iki Asbaşkan, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurul üyeleri belirlendi.

Başkanlığa yeniden seçilen Mehmet Ali Ardıç oda meclisine seslendi. Geride kalan dönemde birçok işin üstesinden gelindiğini belirten Ardıç, yeni dönemde bölge toplantılarına ve katılıma daha çok önem vereceklerinin sözünü verdi. Her meslek birliği üyesinin, her oda meclisi üyesinin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Ardıç, mücadele ve örgütlenmeyle daha iyi bir ülke yaratılabileceğinden kuşkusu olmadığını belirtti.

Toplantı tanışma kokteyli ile sona erdi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Başkan Mehmet Ali Ardıç,

Başkan Vekilleri Eyüp Çiftçi, Mübin Kanatlı,

Yönetim Kurulu üyeleri Hürrem Tulga, Metin Oral, İbrahim Kahya, İbrahim Tunç, Ömer Acun, Ali Hakansoy, Hasan Serbülent, Serkan Kırmızı, Aygün Özister, Salih Ulaş,

Disiplin Kurulu: Süleyman Güçlüsoy, Turgay Mimi, Murat Çepik, Mehmet Bozoğlan, Hasan Yüksel.”