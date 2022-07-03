KTEZO: Ekonomik Destek Paketinden çıka çıka faizli kredi çıktı!

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatklar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu, hükümetin açıkladığı “mini” ekonomik destek paketinden “çıka çıka faizli kredi” çıktığına dikkat çeken yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, salgının başladığı tarihten bu yana atakta kalma şansını yakalayan ve bankalar karşısında “itibarını koruyanların” ekonomik paketteki kredi imkanlarına erişebileceği belirtilerek, “Geriye kalan ve çoğunluğu oluşturan işletmeler ise hesaba bile girmiş değil” denildi.

Hükümet tarafından izlenen ekonomi politikasının “vahşi” olarak nitelendiği KTEZO açıklaması şöyle devam etti:

“Borçlu olanlar için yeni bir kararname ile yeniden öteleme kararı çıkartıldı. Dolayısı ile bugüne kadar ki ötelemelerde olduğu gibi faiz yükü altında ezim ezim edilmelerine bir kez daha kapı aralandı. Borçlu olanlar bu kararla haciz ve mülksüzleşmeye bir adım daha yaklaşmış olacaklar.”

Tüm dünyada, devletlerin sorumluluk alarak faiz indirimine gittiği, hatta olağanüstü durum göz önüne alınarak faizleri sildiği, borçların ise vadelerinin uzatıldığı belirtilen açıklamada, “Bütün bunlar göz önünde iken bizde yapılanlara kelime bulup söylemek gerçekten çok zor” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Özellikle yoksullar ve küçük işletmeler için hayat pahalılığı patlarken, çalışan tüm kesimlerin alım gücü gittikçe yerlerde sürünürken, üretim ve hizmet maliyetleri tavan yaparken, söz konusu ekonomik politikalarla kaç tane ekonomik işletme ve çalışan ayakta kalabilir gerçekten sormak gerekiyor. Bu olağanüstü şartlar altında iş ve üretim yapabilirlik mümkün mü? Devlet veya hükümetin her şeye göz yumarak hatta zamları adeta teşvik ederek topladığı vergiler üzerinden en azından çalışanlara, alım gücü dipte olanlara destek olması hem ekonominin gereği hem de sosyal anlamda adaletin sağlanması için şarttır. Bu yapılmazsa küçük işletmelerin iş yapabilirliğinin ortan kalkması ve iflaslarıyla birlikte, bırakın işsizliğin çığ gibi büyümesini ayni zamanda tekelleşme yaşanacak, kaos daha da büyüyecektir. “

Açıklamada son olarak “başına buyruk kararlar alanlara” önerilerde bulunuldu:

“Alım gücünü geçtik satın alma gücünün kısmen de olsa yükseltilmesi için özel sektör çalışanlarına katkı yapılmalıdır.

Sigorta prim ödeneklerine destek artırılmalıdır.

Borçlu işletmelere öteleme değil faiz desteği yapılmalı, ödenebilirlik için borç vadeleri uzatılarak yaşama şansı verilmelidir.

Hayat pahalılığın başlıca kaynağı olan elektrik, akaryakıt ve gübre gibi temel girdilere tüm dünyada olduğu gibi müdahale edilmelidir.

Bu çerçeveyi gözetmeyen ve gereğini yerine getirmeyen, ekonomik destek adı altında çıkan her paket yıkımı, işsizliği ve tekelleşmeyi hızlandırmaktan başka hiçbir anlama gelmeyecektir. Bu koşullar ve politikalar devam ederken, hayat pahalılığında yapılacak her artış daha çok vergi toplamaya yarayacak ve göstermelik olmaktan öteye gitmeyecektir.”