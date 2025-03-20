KTEZO 14. Olağan Genel Kurulu cumartesi günü yapılacak

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) 14. Olağan Genel Kurulu, cumartesi yapılacak.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, 14. Olağan Genel Kurul saat 13.00’de KTEZO Taner Akcan Konferans Salonu’nda yer alacak.

50 kişilik Oda Meclisi, Murakıp ve Denetleme Kurulunun belirleneceği Genel Kurul’da mali ve çalışma raporları onaya sunulacak. Ayrıca Oda’nın 3 yıllık faaliyet, çalışma, proje ve eylemliklerini içeren film gösterimi yapılacak.

Genel Kurul hazırlıkları çerçevesinde dün mesai bitimi itibariye 50 kişilik Oda Meclisi için 58 adayın başvurusu ile süreç tamamlandı.

Daha etkin bir Genel Kurul için Girne, Mağusa ve Lefkoşa’da yapılan toplantılarda bilgilendirme çalışmaları yanında projeler ve görüşler paylaşıldı.

Toplantılarda, önümüzdeki dönem için daralan ekonomiye karşılık artan vergilerin genelde işletmeler, özelde ise esnaf ve zanaatkârlar için tehdit oluşturduğu, artan üretim maliyetlerine karşı mutlaka önlemler ve denetimlerin öne çıkarılması gerektiği üzerinde duruldu. Toplantılarda, Oda bünyesinde örgütlenmiş ve örgütlenmeye devam eden birliklerin öneminin arttığı ortaya kondu.

Oda Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Genel Kurul’a katılım için çağrı yaparak, sadece haklı olmanın, mesleği iyi icra etmek için yeterli olmayacağını, birlikte ses vermenin, ortak sorunlar çerçevesinde birlikte hareket etmenin daha da önem kazanacağını kaydetti.