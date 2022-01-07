KTEV’e gonuldenbagliyiz.biz üzerinden anlamlı destek!

Ülkemizin önemli üç kurumu, anlamlı bir iş birliği ile “İyilik Olsun” dedi. Kıbrıs Developments, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell, gonuldenbagliyiz.biz platformu vesilesi ile bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından dijital sosyal sorumluluk platformu olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirilen gonuldenbagliyiz.biz içerisinde yer alan, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın “Bir Yaşamda İz Bırak” adı ile açmış olduğu ve 50 çocuğun eğitimine katkı sağlayacak olan projenin kalan bütçesi Kıbrıs Developments tarafından tamamlandı. 5 yıldır yeni yıl hediyeleri için ayırdığı kaynağı “İyilik Olsun” projesi adı altında yardımlara dönüştüren Kıbrıs Developments, bu yıl da eğitim alanında anlamlı bir katkı sağlamış oldu.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Başkanı Umure Örs, söz konusu anlamlı iş birliği nedeni ile bir araya gelerek önemli mesajlar verdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lider iletişim, teknoloji şirketi olarak yıllardır adaya sosyal sorumluluk projelerinde büyük katkılar sağlamak için çalışmaktayız. Teknolojiyi sosyal sorumlulukla nasıl birleştiririz diye düşündüğümüzde, çalışmalarımız ve araştırmalarımız sonucunda gönüldenbağlıyız.biz platformunu hayata geçirdik. Platform ilk başta 8 proje ile başladı. Bugüne kadar 3 büyük proje hedefine ulaştı. Bugün bizi bir araya getiren Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 50 öğrencinin eğitimine destek olunması için açtığı proje oldu. Projelerin hem bireysel hem de kurumsal destekçilerden bağış almasını arzu ediyoruz. Bugüne kadar ağırlıklı olarak platform kurumsal bağışçılarımız tarafından desteklenmiştir. Kıbrıs Developments de yine kurumsal bağışçı olarak KTEV’in projesinin eksik kalan bütün bütçesini tamamlayarak çok önemli bir katkı sağladı. Bugün bu projenin kapanması ile ilgili KTEV Başkanı Sayın Umure Örs ve Kıbrıs Developments’ten Sayın Harper Özbirim ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu projenin, diğer projelerin büyümesine, katkıların daha da artmasına vesile olmasını dilerim.”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Başkanı Umure Örs ise “Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell’in başlattığı bu projede bir paydaş olmak, bir ortak olmak bizim için büyük bir onur oldu” sözlerini kullandı. Örs, Kıbrıs Developments’e de projeye desteği nedeniyle teşekkür etti.



Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim de “Kalplerimizdeki iyilik başka hayatlara yeni kapılar açsın diye, yeni yıl hediyeleri için ayırdığımız kaynağı tam 5 yıldır yardıma dönüştürüyoruz” dedi.



Özbirim şunları söyledi:



“Geriye dönüp baktığımda 5 yıldır bu kapsamda kütüphane oluşturduk, Lapta Huzur Evi’nin ihtiyaçlarını karşıladık, Alsancak İlkokulu’ndaki ihtiyaçlı öğrencilere, Alsancak İlkokulu’nun fiziki ihtiyaçlarına katkı sağladık. Bunun gibi farklı kesimlere, aynı eşitlik ilkesi ile bütçemizi her yıl farklı kaynaklara aktarma ilkesini benimsedik.”



gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinden Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın “Bir Yaşamda İz Bırak” projesine bağış yaparak 50 çocuğun eğitimine katkı sağlayan Kıbrıs Developments’e teşekkür sertifikası takdim edildi.

Ayrıca Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Başkanı Umure Örs, gonuldenbagliyiz.biz platformunu hayata geçirerek büyük katkı sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve projeye bağış yapan Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim’e, üzerinde Kıbrıs’taki Arkaik Dönem seramiklerinde yer alan olan kuş motifinin, ülkemizin önde gelen seramik sanatçılarından Semral Öztan tarafından Free Field yöntemi ile çalışılmış göğüs detayı bulunan anı plaketlerini takdim etti.