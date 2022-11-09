KTEV’den 53 öğrenciye burs

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 2022 – 2023 öğretim yılında 53 öğrenciye burs verecek.

Burs almaya hak kazanan 11 ortaokul, 40 lise ve 2 de üniversite öğrencisi burs alarak eğitimlerine devam edecek.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure ÖRS, yaptığı açıklamada verilen burslar haricinde, 7 öğrenciye daha eğitim katkısı ve okul ücretlerinin ödenmesi konularında katkı yaptıklarını ve talep edilen ihtiyaçların karşılandığını belirtti.

Örs, yapılan katkıların artarak devam edebilmesi için daha çok desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, öğrenci sponsörü olmak isteyen kişilerin ve/veya kurumların 228 92 00 numaralı telefondan ve/veya www.ktev.org web sayfasından detaylı bilgi alabileceklerini açıkladı.