KTAMS’tan istihdam protestosu

Cumhurbaşkanlığı önünde 16 geçici işçi istihdamını Protesto eden KTAMS, açtığı pankartta Ersin Tatar’ın bir elinde Cumhurbaşkanlığı, diğer elinde ise Başbakanlık koltuğunun bulunduğu karikatüre yer verdi.

Protesto sırasında basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Tatar’ın bölge ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı olma adına istihdam için bazı sözler verdiğini, sürecin sonunda Başbakanlık görev ve sorumluluklarını da askıya alarak imza yetkisini kullanmaya devam edip, bu sözleri yerine getirdiğini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere; KTAMS, UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kamuya partizanca yapmış olduğu istihdamları mahkemeye taşımış olmalarına rağmen, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilip mazbatasını aldıktan sonra dahi Başbakanlık imzası 16 kişilik geçici istihdamı yaptığını açıklamıştı.

Bengihan imzalı açıklamada, Başbakanlık imzası ile Cumhurbaşkanlığına 2, Sosyal Sigortalar Dairesine 4, Gelir ve Vergi Dairesine 2, Koop. İşleri Dairesine 2, Devlet Planlama Örgütüne 1, Veteriner Dairesine 1, Limanlar Dairesine 1, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına1, Kaymakamlığa 1 ve Tapu Dairesine 1 kişi, olmak üzere 16 kişilik geçici işçi istihdamı yapıldığı belirtilmişti.

“Savunması yasal değil”

Tatar’ın ‘hükümeti Başbakansız bıraktınız’ eleştirilerine verdiği Başsavcı dayanaklı yanıtının yasal olmadığını işaret etti, “Anayasa’yı da ayaklar altına almıştır. Nasıl olur da Anayasa ve yaslara aykırı bir karar ile istihdamlar yaparak bu durumun yasalar nezdinde olduğunu söyler anlamak mümkün değil.” dedi.

Tarihimizde böyle bir durum görülmedi” diyen Bengihan, Tatar’ın henüz Cumhurbaşkanı koltuğuna oturmadan ‘faul’ yaptığını ifade etti. Bengihan, “Bu gol olmadı sayın Tatar, faul yaptınız” sözlerini kullandı.

“Hak ve hukuk için direneceğiz”

Hak ve hukuktan yana düzen yaratma amacında olduklarını anlatan Bengihan, “Bu ülkenin genlerinin, geleceğinin umutlarının yeşermesi için haksızlıkların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Parti veya hükümet gailemiz yok” diyen Bengihan, ülkede Başbakan olmamasının tek nedeninin Ersin Tatar olduğunu yineledi.

Bengihan, bazı fırsatçı çevrelerin bunu kendi lehine kullandığını da işaret ederek, “Bazı fırsatçılar meydanı boş buldu” şeklinde konuştu.