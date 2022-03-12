KTAMS 'Zam ateşi'ni yaktı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ‘zamlara dur demek için’ KTAMS binası önünde toplanarak "zam ateşi”ni yaktı…

Çalışanların, emeklilerin dar ve sabit gelirli tüm kesimlerin alım gücünün çok büyük oranda gerilediğini ve bu dönemde UBP-DP-YDP Hükümetinin elektriğe, akaryakıta ve diğer temel tüketim maddelerinin fiyatlarına uyguladığı zamların kabul edilemez olduğuna vurgu yapan KTAMS, ateşi yaktı.

Eyleme KAMU-İŞ, DEV-İŞ, KAMU-SEN, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yetkilileri de katılarak destek veriyor.

Sivil Toplum Örgütleri'nin yanı sıra, CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci ve Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da 'zam ateşi' eylemine katılanlar arasında.