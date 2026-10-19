70 yaşındaki adam ağır yaralandı
Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 70 yaşındaki yaya Orhan Sedetaltun ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı. Kazaya karışan 50 yaşındaki araç sürücüsü tutuklandı.
Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun birinci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, 70 yaşındaki yaya Orhan Sedetaltun ağır yaralandı. Yoğun bakımda müşahede altına alınan yayanın durumuyla ilgili soruşturma sürerken, araç sürücüsü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi.
Erkan Değirmenci (50) yönetimindeki SZ 347 plakalı salon araç, çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun güney kısmından kuzey kısmına geçmeye çalışan Orhan Sedetaltun’a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Sedetaltun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü Erkan Değirmenci tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.