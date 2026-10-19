Lefkoşa’da alacak verecek kavgası: Bir kişi ağır yaralandı

Lefkoşa’da Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, M.C.K. (E-28), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı M.A.Ç.’yi (E-27) elleri ve ayaklarıyla darp etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A.Ç.’nin sağ kaşında ve göz altında kesiler, yüzünün sağ tarafında morluklar ve kırıklar oluştuğu belirtildi. Kolan British Hastanesi’ne kaldırılan M.A.Ç., yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında M.C.K. aranıyor. Soruşturma devam ediyor.

Tuzluca ve Karakum’da iki ani ölüm

Tuzluca’da sakin 70 yaşındaki Halit Gönder, dün saat 19.00 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Gönder’in otopsisinde ölüm nedeninin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.

Karakum’da sakin 66 yaşındaki Selami Ayhan ise aynı gün saat 22.00 sıralarında ikametgahında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorundan yapılan soruşturmada Ayhan’ın ölüm nedeninin akciğer kanseri olduğu tespit edildi. Her iki olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Restoranda ruhsatlı tabancasını gösterdi, tutuklandı

Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir restoranda dün saat 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, 61 yaşındaki C.K. (E), oğluyla tartıştığı gerekçesiyle tasarrufundaki adına kayıtlı ve ruhsatlı tabancayı korkutmak amacıyla 43 yaşındaki D.A.’ya (K) gösterdi.

Polisin bilgisine gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında C.K. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucu soruşturmasında aranan zanlı tutuklandı

Mağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin 16 Ekim’de Türkmenköy’de gerçekleştirdiği operasyonda, 28 yaşındaki S.M.’nin tasarrufunda yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili soruşturmada aranan 20 yaşındaki B.M., 18 Ekim’de tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da iş yerinde methamphetamine bulundu

Mağusa’da dün Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından H.Ö.’ye (E-48) ait iş yerinde yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Madde emare olarak alınırken, H.Ö. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

İkamet izni olmayan iki kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında dün ülke genelinde gerçekleştirilen polis kontrol ve denetimlerinde, yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edilen iki kişi tutuklandı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Mağusa ve Yeniboğaziçi’nde sarhoşluk ve rahatsızlık

Mağusa’da Kışla Yolu Sokak üzerinde dün saat 21.30 sıralarında 46 yaşındaki V.D. (E), alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Nefes örneği vermeyi de reddettiği belirtilen şahıs tutuklandı.

Yeniboğaziçi’nde ise bugün saat 06.30 sıralarında 38 yaşındaki B.A. (E), alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Yeterli nefes örneği vermeyi reddeden B.A. da tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.