Lefkoşa’da evde yangın: Mutfak dolapları zarar gördü

Lefkoşa’da bir ikametgahta, ocak altında biriken gazın alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangında cam ocak ile mutfak dolaplarının bazı bölümleri zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa’da Kurtuluş Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta yaşandı.

Ocak altında biriken gazın alevlenmesi sonucu çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda cam ocak, ocak altında bulunan çekmece kapakları ve dolap kapakları zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.