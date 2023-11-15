KTAMS, Meclis'te 1 saatlik uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yarın Cumhuriyet Meclisi'nde 09.30 -10.30 saatleri arasında 1 saatlik uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Yöneticiler tarafından Cumhuriyet Meclisi çalışanları arasında yaratılan ayrımcılık çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olmaktadır" denildi.

Sendika, saat 10.00'da konuyla ilgili Meclis önünde basın açıklaması yapacak.

Açıklama şöyle:

"Son günlerde yöneticiler tarafından Cumhuriyet Meclisi çalışanları arasında yaratılan ayrımcılık çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olmaktadır.

Yaşanan bu ayrımcılığın ileride kamu geneline örnek teşkil ederek kamu düzeninin bozulacağı kanaatinde olan Sendikamız, bu konuya dikkat çekmek üzere yarın (16 Kasım Perşembe) 09:30-10:30 saatleri arasında Cumhuriyet Meclisi’nde 1 saatlik uyarı grevi uygulayacaktır. Konuyla ilgili basın açıklaması saat 10:00’da Meclis önünde yapılacaktır."