KTAMS kan bağış kampanyası düzenledi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Lefkoşa Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, bu sabah başlayan ve 15.00 sıralarında tamamlanan kampanyayla, Thalassaemia hastalarının kan ihtiyacına destek olunması hedefleniyor.