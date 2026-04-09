KTAMS da grevi askıya aldı

Bugün gerçekleşecek büyük eylem öncesi Hükümetin Meclise bir kez daha ara vererek adayı terk etmesi, bazı grevlerin askıya alınmasına neden oldu.

KTAMS da grevini askıya aldığını duyurdu. İlk ve orta eğitimde örgütlü sendikalar KTOEÖS ile KTÖS bugün yapılacak grevin ertelendiğini duyurmuştu.

KTAMS da üyelerine gönderdiği SMS'de grevin askıya alındığını duyurdu.