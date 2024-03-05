KSTÜ'deki soruşturma: Serdal Gündüz’ün ‘kaçma şüphesi’ üzerine tutuklu yargılanmasına karar verildi

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) devam eden “sahte diploma ve sahte fatura” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan, üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz’ün “Rusya ve Yunanistan’da oturma izni bulduğu ve kaçma riskinin yüksek olduğu” gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Gündüz, yargılanmayı 2 ay süreyle merkezi cezaevinde bekleyecek.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılan KSTÜ’nün yüzde 30 hissedarı ve Kıbrıs’taki tek yetkilisi Serdal Gündüz ile ilgili mahkemede şahadet veren soruşturma memuru, Gündüz’ün; 2027’ye kadar geçerli Yunanistan’da ve 13 Mayıs’a kadar geçerli Rusya’da olmak üzere oturma izni hakkının bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının kaçma riskinin yüksek olduğunu söyleyerek, yargılanmayı cezaevinde beklemesini talep etti.

Zanlı avukatı ise tüm iddiaları reddetti, Gündüz’ün yapmış olduğu harcamaların usulsüz olmadığını, zira kendisinin; üniversitenin yüzde 30’luk hissedarı ve tek yetkilisi olduğunu dile getirdi.

Yargıç, Serdal Gündüz’ün 2 ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilmesine karar verdi.