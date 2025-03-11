KSTU davası 7 Nisan’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, uluslararası ofis sorumlusu A.S. ve asistan B.Ö., bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık avukatları Hasan Yücelen, Doğa Zeki ve Talat Tanca'nın hazır bulunduğu mahkeme, davanın 7 Nisan’a ertelenmesine emir verdi.

Mahkemede söz alan sanık Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, dosyaların toplanmasını beklediklerini belirterek süre talebinde bulundu.

Sanık B.Ö.’nün avukatı Hasan Yücelen’in de söz aldığı duruşmada, sanık A.S.’nin avukatı Talat Tanca ise geçen celsede beyan edildiği üzere sanık A.S.’nin “suçunu kabul etme niyetinin” devam ettiğini, verilen süre zarfında yapılan araştırmada sanık aleyhine bir dosyanın daha ikame edileceğini öğrendiklerini söyledi.

Tanca, ikame edilecek dosyayla ilgili olarak da durumlarını tezekkür etme niyetinde olduklarını belirterek süre talebinde bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 7 Nisan Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “sahte banka ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.