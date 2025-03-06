KSP: "Kadınların güvenliği ve insanca yaşamı için yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırıyoruz"

Kıbrıs Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Mehmet Birinci, gece kulübünde çalışan bir kadının ölü bulunduğunu anımsatarak, "Kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Kadınların güvenliği ve insanca yaşamı için yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Alayköy’de bir gece kulübü çalışanı kadının ölü bulunmasının, bu topraklarda kadın emeği ve bedeninin sistematik bir sömürüye maruz bırakıldığının en acı göstergelerinden olduğunu kaydeden Birinci, "Gece kulüpleri, insan ticareti ve cinsel sömürünün merkezleri haline gelmiş, kadınlar zorla çalıştırılmakta, hakları gasp edilmekte ve can güvenlikleri hiçe sayılmaktadır" dedi.

Birinci, yazılı açıklamasında "bu sömürü düzenini yaratanlar hesap verene kadar" mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.