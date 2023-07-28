KŞK bu yıl 47 kazı yaptı, 7 kalıntıya ulaştı

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin İki Toplumlu Adli Kazı Ekibi bu yıl 15’i kuyuda, geriye kalan 32’si ise açık arazilerde olmak üzere toplamda 47 kazı yaptı. Kazılarda 7 kaybın kalıntılarına ulaşıldı.

7 kalıntıya ulaşılan kazı yerleri Özhan/Asomatos, Mağusa/Ammochostos, Akova/Gypsou, Alayköy/Gerelakkos (Askeri Bölge), Girne/ Kyrenia olarak açıklandı.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi, TAK’ın sorusu üzerine yaptığı açıklamada, kazı ekipleri halen Atlılar/Aloa haricinde Stylloi/Mutluyaka, Mağusa/Ammochostos, Aydemet/Agios Dometios (Askeri Bölge), Güngör/Koutsovendis, Lapta/Lapithos ve Hulu/Choulou olmak üzere toplam 7 yerde aktif kazıya devam ediyor.

Ofis yetkilileri zorlayıcı hava koşulları nedeniyle çalışma saatlerinin kısıtlı olduğu ve bu sebepten dolayı istenilen hızda ilerlenemediğini ifade etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nden elde edilen bilgiye göre, 24 Temmuz’da Atlılar/Aloa Toplu Mezarı kazısı başladı. 37 Kıbrıslı Türk’ün arandığı Atlılar/Aloa Toplu Mezarı kazısı iki toplumlu kazı ekibi tarafından yürütülüyor.