“Krizle birlikte lüks algısı tamamen değişti, daha sade ürünler ön planda”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Miro Designroom direktörü mimar Münevver Özgür Özersay, işletme olarak banyolar için ürün tedariki ve dizaynı konusunda çalışmalar yaptıklarını ve müşteri memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Müünevver Özgür Özersay, YENİDÜZEN’in her hafta farklı bir firmayla gerçekleştirdiği ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine konuştu, hem içinde bulunduğumuz ekonomik krizi, hem de sektörü değerlendirdi.

Kriz öncesinde daha çok lüks sekment talebiyle gelen müşterileri olduğunu belirten Münevver Özgür Özersay, şu anda bu durumun değiştiğini ve her sekmentten ürünü talep eden müşterileri olduğunu ifade etti.

Ekonomik krizin kendi işletmeleri için sadece fiyat konusunda sorun yaşanmadığını de anlatan Özersay, “Sadece fiyat konusunda değil, tedarik sıkıntısı, ürün bulamama, gibi sorunlar da yaşadık, kapanan fabrikalar gördük. Ayakta kalabilmenin bir başarı sayılabileceği bir dönem yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu dönemde ayakta kalabilmek büyük bir başarı…”

► “Yaşanan ekonomik kriz özellikle döviz boyutunda çok ciddi sıkıntılar oluşturdu. Bu dalgalanma, tedarik sektöründeki fabrikaları çok etkiledi. Üretimle birlikte gelen sıkıntılar tedarikte de bu sektöre yansıdı. Bunun üzerine Ukrayna krizi de gelince seramik üretimi de etkilendi. Bunun etkilerini sadece fiyat konusunda değil, tedarik sıkıntısı, ürün bulamama, gibi sorunlar da yaşadık, kapanan fabrikalar gördük. Kısacası, ayakta kalabilmenin bir başarı sayılabileceği bir dönem yaşıyoruz.”

“Krizle birlikte lüks algısı tamamen değişti”

► “Satış anlamında şimdiyi geçen yıla göre kıyaslayacak olursak, farklılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Bizim her zaman müşteri listemiz olur, o liste pek farklılaşmış değil ama ürün tercihi yönünde büyük bir farklılaşma var. Bu süreçte lüks algısı değişti. Daha sade, kaliteli ve sürdürülebilir ürünler ön plana çıktı. Eskiden görünüş de önemliydi ve bu anlamda para harcanabiliyordu. Ancak şu anda öyle bir durum söz konusu değil.”

“Ticari ürünler aynı zamanda bir de tasarım ürünü…”

► “Biz, aydınlatma dışında banyolarla ilgili her şeyi, ona ek olarak da genel zemin malzemeleri ve duvar kaplamaları malzeme tedarikiyle uğraşıyoruz. Banyo tedarikini yaparken, 3 boyutlu modelleme yaparak müşterilerimizin seçtiği malzemeleri hangi duvarda ve nasıl kullanabileceklerine yönelik bir destek oluyoruz. Bunlar kararlaştırıldığı zaman ustalar monte ederken de ‘usta çizimleri’ dediğimiz teknik destekte de bulunuyoruz. Üstelik bu ayrı bir hizmet değil, o bizim farklılaştığımız noktadır. Yani, ticari ürünler bizde aynı zamanda tasarım ürünü de…”

“Her sekmentten ürün talep eden müşteri profilimiz var, bu yüzden yelpazemiz geniş”

► “Müşteri profilimiz son dönemlerde çok değişken. Eskiden daha çok lüks sekment talebiyle gelen müşterilerimiz vardı, şimdi her sekmentten ürünü talep eden müşterilerimiz var. Yavaş yavaş bizleri tanımaya başladılar ve bütçeyi bildiğimiz zaman ona göre ürün araştırıp, ona göre ürün sunabileceğimizi de biliyorlar. O yüzden seçenek yelpazemizi geniş tutmaya çalışıyoruz.”

“Çeşitli firmalarla işbirliği içindeyiz”

► “Biz iç işleyiş olarak bireysel projeler ve kurumsal projeler olarak ikiye ayrıldık. Kurumsal projelerde en çok işbirliği yaptığımız mimarlık ofisleri, Studio 14 var, Studio 14’ün işbirliği içinde olduğu Mağusa bölgesindeki müteahhitler var. Bireysel projelerde ise müşterilerimizin getirdiği mimarlarla ve onların beraber çalıştığı müteahhitlerle ilerliyoruz. Bizim o anlamda kardeş firma olarak yerel işletmelerle işbirliği yaptığımız firmalar var. Ancak bizim en çok işbirliği yaptığımız ve stoklarından yaralandığımız iki en büyük firma İstanbul’da Hansgrohe firması ve Yılmazlar Banyo Merkezi’dir. Benzer bir şekilde İtalya’daki PM fabrikasıyla da işbirliği içerisindeyiz.”

“Elimizden geldiğince kampanya yapmaya çalışıyoruz”

► “Bu kriz ortamında yapabildiğimiz kadar elimizden geldiğince kampanyalarımız da oluyor. Geçen günlere kadar 3 aktif kampanyamız vardı. Bir tanesi Hansgrohe’nin armatürlerde uyguladığı çok büyük bir kampanya ile bütün fiyat listesinde %50 indirime gitmişti. Bizde onu müşterilerimize başarıyla sunduk. Onun yanında pandemi dönemi ve ekonomik krizi atlatmak için kendi stoklarımızı eritmeye yönelik belirli ithal ürünlerde kullandığımız özel fiyatlarımız var. Bir de bayağı uzun süredir, stoklarımızda olup devamı olmayan ve avantajlı bir şekilde kullanıma koyup düşük bütçeyle satış yapmaya çalışıyoruz. Sektörde Mart gibi hareketlenmeye başlıyoruz, Mart-Ekim ayları arası da hareketli ve yoğun bir dönem geçiyor. En durgun dönemler de Kasım’dan Şubat’a kadar devam ediyor.”

“Kar odaklı değil, tasarım odaklı olduk”

► “Müşterilerimizle Yüzde 95’lik çok güvene dayalı bir ilişkimiz var. Biz bir esnaf değiliz, bir mimar çift olarak yola çıktık ve naif bir sürecin içinden geçtik, öyle de ilerliyoruz. Tabii ki şimdi o naifliğimiz törpülendi ama kar odaklı değil, tasarım odaklı olduk ve her zaman müşteri odaklı olduk. Güvene dayalı olduğu için de her zaman güzel geri bildirimler aldık, bu bakımdan mutluyuz.”

Neden Miro? “İşimizi boş vermiyoruz, dert ediyoruz

►Birinci neden, inşaat bitene kadar müşterinin hep yanında oluyoruz. Satınca ‘Biz sattık, ürünün kaderi bizi ilgilendirmez’ değil de, ürün hak ettiği yerde ve kalitede yerini alana kadar ordayız ve bu süreçlere dair de bir fikrimiz var, o yüzden İkinci neden olarak ise çeşitliliğimiz var. Elimizde olmayan bir ürünü bile bulup getirebiliyoruz. Miro… İşimizi boş vermiyoruz, dert ediyoruz ve müşterilerimizle, mimarlarımızla, iç mimarlarımızla aynı yolu yürüyoruz. Bu sektörde alternatifleri düşünerek, alternatif bir duruş sergileyen bir ticaret anlayışıyla ayakta kalabilmek çok önemli...”