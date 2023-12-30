Kriz yılı !

Serap ŞAHİN

Sanayici, turizmci, esnaf ve memur, Başbakan Ünal Üstel’in “2024, 2023’ten daha iyi olacak” sözlerinin aksine, 2023’ün çok kötü geçtiğini, 2024’ün de daha kötü geçmesinin beklendiğini söyledi.

Deprem felaketi, rekor enflasyon oranları, ekonomik kriz, döviz yükselişleri derken 2023 yılının bitmesine sayılı günler kaldı.

YENİDÜZEN, ülkedeki memur, esnaf, sanayi ve turizm birliklerine, 2023’ün nasıl geçtiğini ve 2024 yılından beklentilerini sordu. Sendika, oda ve birlikler, 2023 yılının çok kötü geçtiğini, 2024 yılının ise çok daha kötü geçeceğini söyledi.

Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Ali Kamacıoğlu, Türkiye ve dünyadaki ekonomik krizin sanayicileri son derece etkilediğine dikkat çekti, ekonomik krizden kurtulabilmek adına proje çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner,2023 yılının turizm açısından iyi geçmediğini belirtti, 2024 yılınının da farksız olacağını söyledi. Çağıner, uçak bilet fiyatlarının daha cazip olması durumunda bir nebze rahatlayacaklarını ifade etti, “4 yıldızlı otellerimizi kaybetmiş durumdayız” dedi. Bu konuda bir politika geliştirilmesi gerektiğini belirten Çağıner, daha sürdürülebilir bir turizm için pazarlamaya ve küçük otellerin ayağa kalkabilecek modellere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç, “Hükümet özel sektörü hiç düşünmüyor” dedi, yaşanan hayat pahalılığının insanları zora soktuğunu ifade etti. Ardıç, 2024 yılı için de ufukta bir ışık görünmediğini belirterek “Umudumuz yok çünkü Maliye Bakanımız sağ olsun % 48,5 zam olacak dedi. O günden bugüne kadar bütün ürünlere her gün artış geliyor ve bu artışın da sonu yok” şeklinde konuştu.

Sendikalar için 2023’ün iyi geçmediğini belirten KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da, “Ekonomik ve siyasi açıdan özellikle bizi idare edenlerin de çabasıyla çok zor şartlar altında geçti” ifadelerini kullandı. Sendika olarak 2024’ün 2023’ü aratmayacak şekilde yasalarla, ekonomi ve siyaset ile daha iyi olmasını temenni ettiklerini belirten Atan, “Maalesef ülkeyi yöneten bu zihniyette usulsüzlük, hırsızlık, yolsuzluk ne beklerseniz bekleyin var” şeklinde konuştu.

(KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ise, 2023 yılında emekçilerin sorunlarının daha çok arttığı, alım gücünün gerilediğini, halkın yoksullaştığını, ülkenin de yok oluşa sürüklendiği bir tarih olduğuna dikkat çekti, “2024 yılında mevcut hükümetten kurtulmayı temenni ediyorum” dedi.

Birlik, sendika ve odalar ne dedi?

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu:

“Türkiye ve dünyadaki ekonomik kriz sanayicileri etkiledi”

Türkiye ve dünyadaki ekonomik krizin sanayicileri son derece etkilediğine dikkat çeken Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Ali Kamacıoğlu, ekonomik krizden kurtulabilmek ve daha az yara alabilmek adına proje çalışmaları yürüttüklerini belirterek, konuyla ilgili hükümet yetkilileri ile de görüşüldüğünü kaydetti. Kamacıoğlu, “2024 yılı için daha hasarsız bir büyümeyi devam ettiren bir sanayi diliyoruz” ifadesini kullandı.

2023 yılının sanayiciler için olumlu geçtiğini belirten Ali Kamacıoğlu, “Sanayi sektöründe ülke genelinde bir büyüme kat ettik. 2023 yılında yüzde 15-20 arasında bir büyüme öngördük.Net sonuçlar ile total olarak aynı noktalarda olduğumuzu görebiliyoruz” dedi. 2023 yılının devlet ve siyasiler nezdinde sanayi ve üretimin öneminin arttığına işaret eden Kamacıoğlu, “Bu biz sanayicileri mutlu etmiştir” şeklinde konuştu.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“2024’ün 2023’den daha iyi bir yıl olacağı ile ilgili bir öngörümüz yok”

2023 yılının turizm açısından iyi geçmediği belirten Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, çatışma, deprem ve ekonomik sıkıntılarla geçen bir yıl olduğuna işaret ederek sezonun çok geç başladığını söyledi. Türkiye’de yaşanan seçim nedeniyle düşüş yaşandığını ve bilet fiyatlarındaki astronomik rakamlarla sektörün zorlandığını belirten Çağıner, “2024 senesini 2023’e benzer olarak öngörüyoruz. Enflasyonun etkisinden dolayı maliyetlerimizde acayip bir artış var” dedi.

Hayat pahalılığının maliyetlere yansıdığını ve bunun da satışlara etki ettiğine dikkat çeken Çağıner,

İnsanların alım gücünün düştüğüne işaret ederek “2024’ün 2023’den daha iyi bir yıl olacağı ile ilgili bir öngörümüz yok” şeklinde konuştu.

“Uçak fiyatlarının daha cazip olması bizi bir nebze rahatlatabilir”

Uçak fiyatlarının daha cazip olması ile sektörün bir benze rahatlayabileceğini belirten dimağ Çağıner,

“Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pistinin açılması orda sefer sayılarının artışı, Anadolu Jet’in havayolu şirketine dönüşüp kapasite arttırmaya gidecek olması, Türk Hava Yolları’nın kapasitelerinin arttıracak olması ve buna karşılık Pegasus’un artacak olması bunlar 2024 senesinde olumlu olacak hamleler olarak görünüyor” dedi.

Türkiye’de ekonomik sıkıntıların devam edeceğine dikkat çeken Çağıner, enflasyon etkilerinin süreceğini belirtti.

“4 yıldızlı otellerimizi kaybetmiş durumdayız”

Özellikle küçük otellerde büyük sıkıntılar olduğunu belirten Başkan Çağıner, İngiltere piyasasındaki pazarlamaya ciddi ağırlık verilmesi gereğine inandıklarını bu noktada Turizm Bakanlığı’nı zorladıklarını belirtti. Girdi maliyetlerinin çok arttığına vurgu yapan Çağıner, “Avrupa’daki enflasyon oranlarına baktığımız zaman yüzde 7-8 civarlarındayken, bizim buradaki döviz bazlı enflasyonumuz çok daha üzerinde” şeklinde konuştu.

“Neredeyse 3 ve 4 yıldızlı otellerimizi kaybetmiş durumdayız” diyen Çağıner, bu konuda bir politika geliştirilmesi gerektiğini belirterek daha sürdürülebilir bir turizm için pazarlamaya ve küçük otellerin ayağa kalkabilecek modellere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Çağıner son olarak şunları kaydetti:

“2024 yılında pazarlama, ulaşım fiyatlarının ucuzlatılması ve küçük otellerimizin tekrardan ayağa kalkması için çözümler üretilmesi gereken bir döneme girdik. Bunların da çok ivedi, acil yapılması gerekiyor.”

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç

“Hükümet özel sektörü hiç düşünmüyor”

“2023 yılı çok iyi geçti diyemeyiz” diyen Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç, yaşanan hayat pahalılığının insanları zora soktuğunu ifade etti. 2024 yılı için de ufukta bir ışık görünmediğini belirten Ardıç, “Umudumuz yok çünkü Maliye Bakanımız sağ olsun % 48,5 zam olacak dedi. O günden bugüne kadar bütün ürünlere her gün artış geliyor ve bu artışın da sonu yok” şeklinde konuştu. Devletten gerekli desteği de görmediklerini ifade eden Başkan Ardıç, “Hükümetten hiçbir şey beklemiyoruz. Hükümet özel sektörü hiç düşünmüyor. Hükümetin bütün derdi devlet memurlarına bir şeyler versin ama özel sektöre herhangi bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Devletin derhal denetimleri arttırması, hayat pahalılığını ve marketleri mercek altına alması gerektiğine vurgu yapan Ardıç, “Bir marketten, diğer markete fiyatlarda acayip rakamlar var. Bugün bir insanoğlunun temel gıdalarından tutun da temizlik ürünlerine kadar derhal KDV’lerin sıfırlanması gerekiyor” dedi. “Bütün marketler denetim altına alınmalı” diyen Ardıç, asgari ücret ne kadar artarsa artsın hükümet tarafından gerekli tedbirler alınmadığı durumda hayat pahalılığının durmayacağını ve alım gücünün daha da düşerek insanların çok daha fakirleşeceğini söyledi.

Memleketteki yolsuzluklar ve rüşvetlerle ilgili olaylara da işaret eden Ardıç, “Kıbrıs Türk toplumu bu gibi şeylere alışkın değil ama maalesef son 1 yılda bu toplum her şeyi gördü” şeklinde konuştu.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan

“Bu ülkede artık gelecek diye bir şey de kalmadı”

Sendikalar için 2023’ün iyi geçmediğini belirten KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, “Ekonomik ve siyasi açıdan özellikle bizi idare edenlerin de çabasıyla çok zor şartlar altında geçti” ifadelerini kullandı.

Sendika olarak 2024’ün 2023’ü aratmayacak şekilde yasalarla, ekonomi ve siyaset ile daha iyi olmasını temenni ettiklerini belirten Atan, “Maalesef ülkeyi yöneten bu zihniyette usulsüzlük, hırsızlık, yolsuzluk ne beklerseniz bekleyin var” şeklinde konuştu.

“ İş adamı televizyonda ilgili bakanın 2,5 milyon rüşvet istediğini söylüyor. Bunların açık ve net olarak televizyonda halka karşı söylenmesi bile ülkenin ne halde olduğunu gösteriyor. Biz bunlara karşıyız” diyen Atan, “Bu ülkede artık gelecek diye bir şey de kalmadı” ifadelerine yer verdi.

Ülkede denetim, güvenlik ve asayiş olmadığına işaret eden Metin Atan, kayıt dışılığın hat safhada olduğunu kaydetti.

Hükümetin kendi etrafına bir çember ördüğünü ve sadece kendi adamlarını istihdam ettiğini geri kalan vatandaşların da açlık, sefalet ve yoksulluk içinde olduğunu belirten Atan, 2024 yılında da aynı zihniyetin süreceğini belirtti. Atan, “2024 atılım yılı olacak gibi konuşsalar da 2024 çok daha kötü geçecek” dedi.

Türkiye’deki 2024 yerel seçimlere işaret eden Metin Atan, “Ekonominin nasıl düzeleceği ya da kendi ayaklarımızın üzerinde nasıl duracağımız konusunda hiçbir çaba yok, üretim yok. Hep taşıma suyla devam ediyoruz. Bu ülkede artık çok iyi şeyler görmüyorum. Hatta ben 2023’ü bile arayacağımızı düşünüyorum. Bizi yönetenlerde zihniyet, görüntü, irade ve basiret diye bir şey yok. Bu ülkede sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bir düzen var. Hükümetin sendikalarla diyalogları hiç yok. Sendikaların iyi niyet çabasına karşı onlar, ‘Sendikalar bu işe girerse gene sıkıntı yaşayacağız’ diye söyleniyor” şeklinde konuştu.

Asgari ücrete de işaret eden Atan, Türkiye’nin ekonomik açıdan sıkıntılı olmasına rağmen halkını enflasyona ezdirmemek adına devamlı refah payı ve asgari ücret yenilenmesi girişimlerinde bulunduğunu ancak bizde herhangi bir adım olmadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan

“2023 yılında emekçilerin sorunları daha çok arttı”

2023 yılının emekçilerin sorunlarının daha çok arttığı, alım gücünün gerilediği, halkın yoksullaştığı, ülkenin de yok oluşa sürüklendiği bir tarih olduğuna dikkat çeken Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “2024 yılında da mevcut hükümetten kurtulmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Bengihan, “Ülkemizin, kimliğimizin, kültürümüzün ve yarınlarımızın daha güzel olabilmesi için tüm ülkeyi seven ve bu ülke için gaile çeken tüm kesimlerle 2024’ün başında daha kararlı ve daha güçlü eylemler ve mücadeleler vermeliyiz” dedi.