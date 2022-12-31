KRİZ YILI!

Sanayici: “Dünyanın sanayiciye verdiği desteğin çok gerisinde bir destek gördük”

Turizmci: “Sektör için bir destek görmedik”

Esnaf: “Destek görmedik, 2023’ten de umutlu değiliz”

Memur: “2022 kâbus gibi geçti, 2023’ten de umutlu değiliz”

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2022; enflasyon oranının son 20 senenin en yüksek düzeyine ulaştığı, Türk Lirası’nın ‘astronomik’ değer kayıpları yaşadığı, alım gücünün düştüğü ve hayatın durdurulamaz şekilde pahalılaştığı bir ekonominin gölgesinde geçti…

YENİDÜZEN, ülkedeki memur, esnaf, sanayi ve turizm birliklerine, 1 yıllık ekonomik kriz sürecinde devletten bekledikleri desteği görüp göremediklerini sordu.

Sendika, oda ve birlikler, devletten gördükleri tek desteğin sosyal sigorta ve primden ibaret olduğunu söyledi, 2023’ten yana da umutlu olmadıklarını vurguladı.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, 2022 yılı içinde devletten bir takım destekler gördüklerini ancak bu katkıların, pandemi ve ekonomik kriz sonrası tüm dünyada sanayicilere verilen katkı ve desteklerin çok gerisinde olduğunu söyledi.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de devletten sektör dışı destek aldıklarını, bu desteğin sosyal sigorta ve primden ibaret olduğunu belirterek “sektör anlamında bir destek görmedik” dedi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç ise 2022 yılı içerisinde devletten yeterli desteği alamadıklarını söyledi, “2023’ten de umudumuz yok” dedi.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan ise 2022’nin kabus gibi geçtiğini, ifade ederek, “2023’ten umutlu değiliz. 2023, 2022’nin yansıması olacak” yorumunu yaptı.

Birlik, sendika ve odalar ne dedi?

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu:

“Dünyanın sanayiciye verdiği desteğin çok gerisinde bir destek gördük”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Ali Kamacıoğlu, 2022 yılı içinde devletten bir takım destekler gördüklerini ancak bu katkıların, pandemi ve ekonomik kriz sonrası tüm dünyada sanayicilere verilen katkı ve desteklerin çok gerisinde olduğunu söyledi.

Sanayinin ekonomik açıdan yüzde 17 oranında büyüdüğünü söyleyen Kamacıoğlu, sektörel bazda olmasa da devletin sanayiciye sosyal sigorta ve prim katkısı yaptığını, bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

“Daha fazlası yapılabilirdi” diyen Kamacıoğlu, “Devletin, sanayiciye daha fazla destek olmasını bekliyoruz. Mevcut şartlarda evet, sanayiciye destek verildi ama diğer ülkelerdeki desteğin çok gerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Sektör için bir destek görmedik”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de devletten sektör dışı destek aldıklarını, bu desteğin sosyal sigorta ve primden ibaret olduğunu belirterek “sektör anlamında bir destek görmedik” dedi.

Çağıner, özellikle elektrik fiyatlarının “canlarını çok acıttığını” belirtti, “Ama yapacak bir şey de yok” ifadelerini kullandı.

Prim desteğinin 2023 yılında da devam etmesini beklediklerini söyleyen Çağıner, hükümetle bu ve farklı projelerle ilgili görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç:

“Yeterli desteği görmedik, 2023’ten de umudumuz yok”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç ise 2022 yılı içerisinde devletten yeterli desteği alamadıklarını söyledi. Ardıç, “Bir tek sigorta desteği… Bunun dışında başka bir destek olmadı. Sigorta desteğini de yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşürdüler ve bu destek Aralık sonu itibariyle bitiyor” şeklinde konuştu.

2023’ün iyi geçeceğini düşünmediklerini söyleyen Ardıç, “Piyasadaki olumsuzluklar, pahalılık tüm esnafı etkiliyor. 2023’ten de umudumuz yok” dedi.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan:

“2022 kabus gibi geçti, 2023’ten de umutlu değiliz”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan ise 2022’nin kabus gibi geçtiğini, hükümetin normal şartlarda yapması gerekenleri bile yapmadığını, sendikaların mücadeleleri sayesinde “normal şartlarda almaları gerekenleri alabildiklerini” söyledi.

2022 yılı içerisinde kamuda örgütlü sendikaların, haklarını alabilmek için onlarca eylem yaptığını söyleyen Atan, “Alamadığımız haklarımız da oldu. Kazandığımız haklarımız ise birlik olmamızdan, mücadelemizden kaynaklıdır” şeklinde konuştu.

“2023’ün, 2022’den daha iyi olmasını beklemediğini” söyleyen Atan, “2023’ten umutlu değiliz. 2023, 2022’nin yansıması olacak” yorumunu yaptı.