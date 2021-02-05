"Kriz masası en erken zamanda kurulmalı!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararların Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmadığını vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada "kararlar tamamen günü kurtarmak ve olası bir erken seçimde sandıktan iyi bir oy almayı hedefleyen kararlardır" denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi görülen COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizin sağlık sistemi ve ekonomisi büyük yara almıştır. Salgının yarattığı doğal etkiler yetmezmiş gibi salgın süresince görev almış geçmiş hükümetin ve şu anda görevde olan hükümetin sorumsuzca, deneme yanılma yöntemi ile almış olduğu kararlar eğitim, sağlık ve ülke ekonomimizi içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemektedir.

11 aydır devam eden ciddiyetsiz yönetim şekli gelecek için umut vermemektedir. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmayıp tamamen günü kurtarmayı ve olası bir erken seçimde sandıktan iyi bir oy almayı hedefleyen kararlardır. Bu sürecin disiplinli bir şekilde yönetilip zaten hasar görmüş olan sağlık sistemimizin ve ekonomimizin daha çok hasar görmesini engellemek yerine yapılan sözde Bakanlar Kurulu toplantılarında alınan görevden alma ve atama kararları da bunun en açık göstergesidir. Kıbrıs Türk halkı COVID-19 salgını sürecinde planlı, bilimsel kararlar alan bir yönetime layıktır.

Geçtiğimiz dönemde sözde ekonominin canlanması amacı ile karantinasız girişlere izin verilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda vaka sayıları yeniden artış göstermeye başlamış, on binden fazla işletme kapanmış, binlerce yurttaş işsiz kalmış ve yaşam kalitesi azımsanamayacak oranda düşmüştür. Hükümet vakalar en düşük seviyelerde seyrederken sağlık altyapısını güçlendirmek, yükseköğrenim sektörünü planlı bir şekilde açmak, aşı programı hazırlamak yerine yılbaşında kumarhanelerde düzenlenen partilere göz yummuş, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarını pazarlığa açmış ve bizi şu anki durumun içine sürüklemiştir.

Sonuç olarak sağlık, ekonomi ve eğitimde yıllarca altından kalkamayacağımız yaralar açılmıştır. Ülkemizde hala tableti, internet erişimi olmayan eğitimden kopmuş çocuklar, geleceğini planlayamayan gençler ve işletme sahipleri vardır. Görevde olan hükümet bu yükün altından kalkacak kapasitede değildir. İçinde bulunduğumuz durumdan ancak toplumsal seferberlik ve birliktelik ile çıkabiliriz. Fakat görevdeki hükümetin bu yönde bir hissiyatı olmadığı yapılan tüm yardım çağrılarının yanıtsız kalmasından bellidir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak, ülkede acilen bir kriz masası kurulması ve bilimsel kararların uygulanmasını sağlanacak bir yapının oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha yineleriz."