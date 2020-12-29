Kritik Bakanlar Kurulu: Kısmi açılma mı, önlemlere devam mı?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun geçen hafta aldığı kararların uygulamasını Resmi Gazete'de yayınlatmayarak durduran Azınlık Hükümeti, yeni yıl öncesinde kritik bir Bakanlar Kurulu toplantısı yapıyor.

Turizm ve eğlence sektöründen gelen taleplerin masaya yatırılacağı toplantı öncesinde bakanlar ve sağlık çevreleri gerildi.

Dün uygulamaya girmesi gereken Üst Kurul'un kararları havada kalırken bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından "açılma" yani önlemleri gevşetme kararı çıkma ihtimali olduğu konuşuluyor.

Yerel bulaşın arttığı bu günlerde okullarda da vakaların çoğalması "yarıyıl tatilinin Ocak’a çekilmesi" gibi tedbirlerin de ele alınmasının beklendiği Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin üzerinde yoğun bir baskı olduğu siyasi kulislere yansıdı.

Ali Pilli'nin yakın çevresine "Yeter artık, bu akşam her yeri açsınlar, Bakanlar Kurulu onay versin, sonuçları da acı olacak" dediği öne sürülüyor.

Özellikle iş çevrelerinden kısmi "açılma" talebi ve önlemlerin gevşetilmesi istekleri olduğu iddia edilirken kuruldan nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor.