“Kriminal biri değilim. Parayı iki gün önce İsrail’den aldım”
Lefkoşa’da meydana gelen "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahtelenmiş Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan zanlı E.V. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Lefkoşa’da meydana gelen "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahtelenmiş Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan zanlı E.V. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede söz alan zanlı parayı 2 gün önce İsrail’den aldığını söyledi.
Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olguları aktardı.
Polis, 15.01.2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi Üzerinde bulunan bir casino içerisinde, zanlının tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 4 adet 100 Dolarlık banknotu kumar oynamak maksadıyla görevli personele vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.
Polis, zanlının yapılan üst aramasında toplam 1570 Dolar, 3035 Euro ve 2730 TL üzerinde tespit edilerek emare zapt edildiğini belirtti.
Polis, aynı tarihte tutuklanan zanlının tedavüle sürmüş olduğu konu sahte olduğuna inanılan banknotların PGM sahtecilik şubesine inceleme yapılabilmesi için gönderileceğini kaydetti.
Pınardan, ayrıca zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını söyledi.
Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı, “Kriminal biri değilim. Parayı iki gün önce İsrail’den aldım.” dedi.
Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.